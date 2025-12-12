Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hoppá! Eljegyezték Horváth Csengét?

horváth csenge
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 10:51
eljegyzésbabavárás
A gyönyörű modell a minap jelentette be, hogy babát vár. A jelek szerint ráadásul Horváth Csengét el is jegyezhették.
Bors
A szerző cikkei

Hetek óta tartó pletykákat követően Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge a minap egy fotóval erősítette meg, hogy kisbabát vár. A 22 éves modell párja egy jómódú erdélyi üzletember, Barabás Ottó, akivel a napokban a Legénybúcsú film premierjén jelentek meg először a nyilvánosság előtt, jelenleg pedig szülői örömök elé néznek. A közösségi médiában megosztott fényképen ráadásul egy apró jel arra utal, hogy Horváth Csengét a szerelme már el is jegyezte.

20220706_Thor_mozipremier_MG_ 00018_
Eljegyezte a szerelme Horváth Csengét  / Fotó: Markovics Gábor

Eljegyezték Horváth Csengét?

A fényképen, amelyet Csenge az Instagram-oldalán tett közzé, az látható, amint a párja hátulról átöleli, mialatt már látszik a gömbölyödő pocakja is - a modell továbbá egy szívecskés és egy babás emoji kíséretében osztotta meg a képet, amivel minden kétséget kizáróan megerősítette a várandósságát.

A fotón ráadásul a szemfülesek azt is kiszúrhatják, amint a fiatal lány ujján egy hatalmas ékszer csillog, amely akár eljegyzési gyűrű is lehet. Ezzel kapcsolatban egyelőre nem érkezett bejelentés, így a rajongók csak találgatni tudnak.

Mutatjuk a fotót!

 

