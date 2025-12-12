Hoppá! Eljegyezték Horváth Csengét?

Hetek óta tartó pletykákat követően Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge a minap egy fotóval erősítette meg, hogy kisbabát vár. A 22 éves modell párja egy jómódú erdélyi üzletember, Barabás Ottó, akivel a napokban a Legénybúcsú film premierjén jelentek meg először a nyilvánosság előtt, jelenleg pedig szülői örömök elé néznek. A közösségi médiában megosztott fényképen ráadásul egy apró jel arra utal, hogy Horváth Csengét a szerelme már el is jegyezte.

Eljegyezte a szerelme Horváth Csengét / Fotó: Markovics Gábor

Eljegyezték Horváth Csengét?

A fényképen, amelyet Csenge az Instagram-oldalán tett közzé, az látható, amint a párja hátulról átöleli, mialatt már látszik a gömbölyödő pocakja is - a modell továbbá egy szívecskés és egy babás emoji kíséretében osztotta meg a képet, amivel minden kétséget kizáróan megerősítette a várandósságát.

A fotón ráadásul a szemfülesek azt is kiszúrhatják, amint a fiatal lány ujján egy hatalmas ékszer csillog, amely akár eljegyzési gyűrű is lehet. Ezzel kapcsolatban egyelőre nem érkezett bejelentés, így a rajongók csak találgatni tudnak.

Mutatjuk a fotót!