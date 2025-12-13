Újabb közleményt adtak ki a megvert nyíregyházi család ügyében

Ahogyan arról beszámoltunk, a hazai klub közlése szerint óriási botrány volt a Nyíregyháza-DVSC NB I-es meccs után. A találkozót még november 28-án rendezték a Fizz Ligában, a Loki 3-0-ra nyert, a Szpari közleményében pedig az áll, hogy ezt követően debreceni szurkolók megvertek egy nyíregyházi család több tagját, és az ügyben már a rendőrség is elkezdett nyomozni. A Debrecen most reagált a történtekre.

Még nem tudni, hogy valóban debreceni szurkolók okozták-e a botrányt (képünk illusztráció) Fotó: HAON/ Katona Ákos

A Nyíregyháza által kiadott információkból kiderült, hogy az egyik hazai drukker nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség azóta ismeretlen tettesek ellen nyomoz.

Debreceni szurkolók az elkövetők?

Nem sokkal a hazai klub után a DVSC is hivatalos közleményt adott ki az események kapcsán. A klub hangsúlyozta, hogy elítél minden erőszakos cselekményt, de egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a tettesek a Loki szurkolói lettek volna.

Az ilyen esetekben különösen fontos a tényekre hagyatkozni: a tényállás pedig az, hogy a rendőrség ISMERETLEN tettes ellen folytat nyomozást, és egyelőre semmiféle bizonyíték nincs abban a tekintetben, hogy győztes csapatunkat a lefújás után egyébként hosszú ideig a stadionban ünneplő debreceni szurkolótábor valamely tagja lett volna az elkövető. Mindemellett az ártatlanság vélelmének elvéről sem tanácsos megfeledkezni.

A két csapat legközelebb márciusban csap össze Debrecenben.