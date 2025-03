Előtte állt az élet, szembenézett a halállal, kiöntötte a lelkét a rákot legyőző focista

Stuttgart, PSV Eindhoven, Union Berlin, Schalke – most pedig az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő St. Louis City. Hússzoros német U21-es válogatotott, ifjú Bundesliga-játékosként aligha ilyen lefelé ívelő karriert képzelt el magának 29 éves korára Timo Baumgartl. Mégis boldog, hogy ha nem is az európai topligákban, de futballozhat. Éppen a magyar válogatott Schäfer András berlini csapattársa volt, amikor 2022 tavaszán hererákot diagnosztizáltak nála.

Ősszel csapat nélkül volt, de idén Amerikában újra játéklehetőséget kapott Timo Baumgartl Fotó: picture alliance

Operációra, majd kemoterápiára volt szükség, de legyőzte a gyilkos kórt és a pályára is visszatért.

Akkor természetesen megváltozott az életem. Azt hiszem, egy embernek a húszas évei közepén nem kéne szembenéznie a halállal.

Persze ez is egy élettapasztalat, amit abban a helyzetben meg kell élni. Valahogy megváltozik tőle az életszemléleted, jobban tudod értékelni az élet dolgait. Például nem keseredsz el annyira, csak mert néha ki kell hagynod egy-egy meccset. Nyilván most is csalódott vagyok olyankor, de valahogy gyorsabban túlteszem magam" – magyarázta a rák okozta gondolkodás- és érzésbeli változásokat a német foci hajdani nagy tehetsége.

"Vannak pillanatok, amikor beugrik, milyen volt végigmenni azon a folyosón az onkológián. Az akkor ott feküdt emberek hatvan százaléka már nincs életben. Sokan, akiket ott megismertem, meghaltak. Ez megváltoztatott engem is.

Más szemszögből nézek az életre, de bármilyen hülyén is hangzik, mindezek ellenére nem hagynám ki mindazt, amit ott átéltem.

Aki ezt túlélte vagy éppen harcol ellene, tudja, miről beszélek. Számomra mindig is fontos célkitűzés volt, hogy példakép legyek, mert van kisugárzásom és lehetőségem is nyilvánosan beszélni. Egyszerűen tudatni akartam az emberekkel, hogy lehetséges gyorsan visszakapni a régi életünket. Ez hajtott – mondta Baumgartl.