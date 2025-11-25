Anyaszült meztelenül állt kamerák elé LeBron James - Videó

LeBron James, a kosárlabda egyik legnagyobb legendája kínos helyzetbe került egy mérkőzés utáni interjú során. Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő 40 éves világsztár a napokban tért vissza sérülésből a Los Angeles Lakershez, és azonnal a címlapokon találta magát. Nem a pályán mutatott teljesítménye, hanem a meccs utáni villáminterjú miatt, ahol James anyaszült meztelenül ült az öltözőben, amikor az újságírók az arcába tolták a mikrofonokat.

LeBron James 23. szezonját kezdte az NBA-ben Fotó: Ronald Martinez

Míg Magyarországon a játékosok a találkozót követően rendszerint csak a mix-zónában adnak nyilatkozatot, addig az Egyesült Államokban a média beléphet a csapatok öltözőibe is. Ennek ellenére ritka, hogy valóban kínos vagy intim pillanatok kerüljenek nyilvánosságra. LeBron James azonban az ország talán legnépszerűbb sportolója, így nem meglepő, hogy éppen vele fordult elő egy ilyen incidens.

A közösségi médiában megjelent videón a négyszeres NBA-bajnok szinte teljesen meztelenül látható a kamerák előtt, mindössze egy törölközővel a dereka körül. Nem sokon múlott, hogy az is lecsússzon, ám James éppen időben megigazította.

Lebron James végig nyugodt maradt

A feszélyező körülmények ellenére a világsztár végig megőrizte higgadtságát, és készségesen válaszolt a kérdésekre. A rajongók azonban korántsem maradtak ilyen nyugodtak: sokan élesen bírálták a sajtó viselkedését és tolakodását.

"Az újságírókat nem kellene beengedni az öltözőbe" – írta az egyik rajongó.

"Nem tudtok neki adni egy percet, hogy felvegyen valamit?" – kérdezte a másik.