Most kaptuk a hírt: elhunyt a legendás magyar röplabdázó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 20:51
Galgócz Deák Antal 90. éves volt. Az elhunyt röplabdázót családi körben búcsúztatják egy későbbi időpontban.
A Csepeli Hírmondó osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy életének 90. évében elhunyt Galgócz Deák Antal. A Csepel SC háromszoros magyar bajnok röplabdázója volt az, aki felfedezte a nála tíz évvel fiatalabb Buzek Lászlót, minden idők legjobb magyar röplabdázóját, akivel a hatvanas évek végén egy csapatban játszott. 

90. éves korában elhunyt az egykori röplabdázó / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Életének 90. évében elhunyt az egykori röplabdázó

Galgócz Deák Antal Salgótarjánban született és a helyi Madách Imre Gimnáziumban érettségizett 1954-ben. Szemtanúja és túlélője volt az 1956. december 8-án történt salgótarjáni sortűznek. Ezt követően négy évig Farkaslyukán élt, ahol egy ideig vájárként dolgozott, és ekkor kezdett el röplabdázni. Csepelre 1960-ban került, ekkor igazolt a Csepel SC röplabdacsapatához. 

Az első években a Munkásszállón lakott, ahol egy időben Balczó András háromszoros olimpiai bajnok öttusázó volt a szobatársa. Már ismert röplabdázó volt, amikor felfigyelt az akkor 17 éves, labdarúgó kapusként sportoló Buzek Lászlóra. Erről így beszélt egy nyilatkozatában: „Te röplabdás alkat vagy a térdig érő kezeiddel, próbálj meg röplabdázni, gyere le edzésre! Hol laksz? Nahát, a Béke téren! Ez itt van a szomszédban. Másfél óra múlva lesz az edzés.” 

- idézték fel a történteket a bejegyzésben.

A hatvanas évek közepétől a Csepel röplabdacsapata sorra nyerte meg a hazai bajnokságokat. Galgócz Deák Antal számára az egyik legemlékezetesebb mérkőzés az Újpesti Dózsa ellen vívott bajnoki döntő volt 1969-ben, amikor 3:0-ra győztek. Versenyzői pályafutását 1970-ben fejezte be, majd ezután a Csepel Művek Kerékpárgyárában dolgozott vezető beosztásban nyugdíjazásáig. 

Galgócz Deák Antalt családi körben búcsúztatják egy későbbi időpontban 

- tették hozzá.

 

