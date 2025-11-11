Gyászol a hazai sportvilág: elhunyt a legendás röplabdázó

A Szeged Ma oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy elhunyt Neizer Zoltán. A magyar válogatott és a Medikémia Szeged egykori röplabdázója Budapesten kezdte a pályafutását, a Vasas és az Újpest csapatában játszott, majd onnan igazolt Szegedre, ahol 1998-tól két évig szerepelt.

61 éves korában elhunyt Neizer Zoltán / Fotó: Facebook

Gyászol a szegedi sportélet: elhunyt az egykori röplabdázó

Neizer Zoltán egy bajnoki ezüstöt, valamint egy bronzérmet szerzett a Tisza partján. Később a Kaposvár és a Kecskemét csapatában is játszott, szegedi pályafutása alatt pedig rendszeresen sportriporterkent dolgozott a Média 6 rádióban.