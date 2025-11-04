Milák Kristóf újabb versenyt hagy ki, a kapitánnyal sem beszél

Milák Kristóf nélkül rendezik Debrecenben az úszók rövidpályás bajnokságát. A kétszeres olimpiai bajnok kiválóság tavalyi, párizsi sikere után idén egyedül áprilisban, a nagypályás ob-n indult el. Azóta sorozatban a harmadik világbajnokságot hagyta ki, s idén már nem is láthatjuk őt.
A nagymedencés úszó világversenyeken 2-2 olimpiai arany- és ezüst-, három világ-, illetve 8 Európa-bajnoki címet szerzett Milák Kristóf javában tréningezik, mégsem versenyez A klasszis sportember klubedzője, Szabó Álmos az okot firtató telefonhívásainkra nem reagált, míg a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke, Selmeci Attila, Milák egykori klubedzője bővebbet nem tud a versenyzőről. Válaszért az olimpiai aranyérmes klubelnökéhez, Gergely Istvánhoz küldött bennünket. Az egykori vízilabdázó olimpiai győztes kapuvédő sms-ben lakonikus egyszerűséggel rövidre zárta a témát:
Milák Kristóf nem indul az országos bajnokságon.
Sós Csaba szövetségi kapitány kérdésünkre elárulta, ő is csak a hírekből értesült a fejleményekről.
"Annyit én is hallottam, hogy távolmarad a bajnokságtól, e döntése okáról azonban semmit sem tudok, nem beszélt velem" – közölte a szakember. Úszósportunk első nagymedencés világbajnokát, Hargitay Andrást nem lepte meg Milák legfrissebb döntése.
Emlékezetes, hogy sajátos módon készült fel a tavalyi párizsi olimpiára is. Ott egy-egy arany- és ezüstéremmel igazolta, hogy az út, amin jár, nem szokványos, de ezek szerint olykor célravezető is lehet
– fogalmazott Hargitay, majd hozzátette: Milák alapvetően és végzetesen aligha kerül hátrányba azzal, hogy nem startol Debrecenben.
Mint egyik szurkolója szeretném azt hinni, hogy a 2028-as Los Angeles-i nyári játékok előtt ez a versenykihagyása nem okoz jelentős törést. Más kérdés, hogy a munkáltatói miként vélekednek a magatartásáról
– így az egykori szövetségi kapitány.
Milák Kristóf először 2023 nyarán jelezte, nem érzi magát olyan formában, hogy elutazzon a világbajnokságra. Közvetlenül az olimpia előtt tért vissza a versenyzéshez, Párizsban arany- és ezüstérmet is szerzett. A játékok után szakított edzőjével, Virth Balázzsal, azóta Szabó Álmos dolgozik vele.
