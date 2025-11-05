Gyászol a magyar és román futball: 88 éves korában elhunyt Jenei Imre, aki mindkét nemzet válogatottját vezette. Legnagyobb klubsikerét a Steaua Bucurestivel aratta, 1986-ban megnyerték a Bajnokok Ligája elődjét, a BEK-et. A kiváló szakember szerda reggel, nagyváradi otthonában hunyt el - írja az nso.hu.

Jenei Imre 88 évesen hunyt el Fotó: Mirkó István

Az 1986-os Steaua-Barcelona BEK-döntő minden idők egyik legemlékezetesebb 11-es párbaját hozta. A két csapat 120 perc után 0-0-végzett, majd a románok kapusa, Helmut Duckadam mind a négy barcelonai próbálkozást védte, így a Steaua 2-0-ra megnyerte a párbajt. Jenei irányította a román a válogatottat az 1990-es világbajnokságon, ahol a nyolcaddöntőben estek ki.

Jenei Imre egy éven át vezette a magyar válogatottat

A magyar válogatottat 1992 márciusától 14 mérkőzésen vezette, és 1993 márciusában távozott a posztjáról.