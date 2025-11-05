Vagány tinédzser Benedek Tibor fia, Mór – a szó nemes értelmében

Sokra vihetik olimpiai bajnok vízilabdázóink Benedek Tibor, Biros Péter, Szécsi Zoltán és Varga Zsolt fiai, akiket Korényi Balázs jellemzett a Borsnak. A BL-győztes FTC egyik mestere, továbbá utánpótlás-válogatottjaink szakvezetője valamennyiükkel foglalkozott klub- vagy válogatott szinten.

Korényi Balázs többek közt Benedek Tibor fiával, Mórral nyert Buenos Airesben U18-as vb-t Fotó: fradi.hu

Korényi Balázs a három olimpiát nyert Biros Péter fiára, a 19 esztendős Samura így emlékezik: viszonylag későn kezdett el pólózni, de ez a mai teljesítményén egyáltalán nem látszik meg.

Samu harciassága feltűnő, miként a gyorsasága is, úszástudása pedig kiemeli a társai közül

– jellemezte az egri tehetséget a Fradi-mester, aki elismert vízilabdázónak számított, hiszen 320 alkalommal szállt vízbe OB I-es találkozókon.

A szintén három nyári játékokon győztes kapus, Szécsi Zoltán fiával, az Egyesült Államokban tanuló Marcell-lel hat éve ismerkedett meg a korosztályos válogatottban.

Nem volt túl magas gyerkőc, de aztán hirtelen növésnek indult, és ma már a magassága és a testsúlya is megfelelő ahhoz, hogy a kapu előtti birkózásban felvegye a versenyt a védőkkel. Ha továbbra is ilyen tempóban fejlődik, felnőtt válogatottunk hiányposztján, centerként a jövő embere lehet. Amikor nemrég az FTC-felnőtt együttesével New Yorkban voltunk, Los Angelesből átutazott hozzánk, mert mindig hasznosan cserélünk eszmét a vízilabdázásról.

Korényi a jelenkori férfi szövetségi kapitány, a 2000-es, Sydney-ben rendezett olimpián aranyérmes Varga Zsolt fiával, Kean-nel két évig dolgozott a Fradi serdülőknél.

Kean pontosan ugyanolyan céltudatos játékos, amilyen az édesapja, Zsolt volt, azaz gyors, rámenős, remekül látja át a játékszituációkat

– hangzott a mester jellemzése.

Benedek Tibor fia vagány tinédzser

Benedek Mór néhai édesapjáról, Benedek Tiborról a Fradi-mester megemlítette: a háromszoros ötkarikás bajnok egykor Újpesten indította el őt az edzői pályán, szakmai-emberi tanácsait máig megfogadja.

Mór az újpestiek szokásos nyári balatonlellei edzőtáborozására rendszeresen elkísért bennünket, mert úszásban minden felnőtt úszót meg akart előzni. Labdaügyes, kiválóan lát a pályán, a lehető legjobb megoldást erőszakolja ki. A szó nemes értelmében vagány tinédzser, aki tavaly Buenos Airesben U18-as vb-t nyert velem

– nyilatkozta a Fradi edzője.