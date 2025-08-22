UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Benedek Tibor most nagyon büszke lenne, édesapja sapkájában varázsol a legenda fia

Benedek Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 06:15
korosztályosBenedek Mórolimpia
Korosztályának egyik legjobb vízilabdázója lett Benedek Mór. A tragikusan fiatalon elhunyt Benedek Tibor fia nem sokat gondolkozott, amikor sapkaszámot kellet választania.

Három meccsből hármat nyert meg eddig a korosztályos Európa-bajnokságon az U18-as magyar vízilabda-válogatott. A csapat eddigi gólkirályának ismerős lehet a neve: Benedek Mórnak hívják, aki a hollandok ellen 4, a görögöknek 6, az olaszok kapujába pedig 3 gólt dobott. A fiatalember természetesen Benedek Tibor 18 esztendős fia, mondhatni vérében, a génjeiben van a vízilabdázás.

Benedek Mór a magyarok legjobbja Fotó: waterpolo.hu

Benedek Mór júniusban töltötte be a 18. életévét. Kilenc évesen a KSI-ben kezdett el pólózni, ott, ahol annak idején az apukája is. Itt mutatkozott be az élvonalban, majd tavaly innen igazolt a BVSC együttesébe. Az utánpótlás-válogatottaknak évek óta alapembere, korosztályos világbajnok. És ami nem is lehet kérdés, ugyanúgy a 8-as sapkában játszik, mint a világtörténelem egyik legjobbja, az édesapja.

Benedek Mór Fotó: waterpolo.hu

Benedek Tibor játékosként mindent megnyert, a nemzeti csapattal három olimpián, világ- és Európa-bajnokságon is aranyérmes lett. A válogatottat első évében világbajnoki aranyig vezette szövetségi kapitányként. Súlyos betegségben, 2020 júniusában hunyt el egy hónappal a 48. születésnapja előtt.

 

