„Fontos a családalapítás" - Babos Tímea nagy bejelentést tett

Babos Tímea bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne. A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok magyar klasszis jövőre inkább a szeretteire koncentrál.

Babos Tímea a következő két évet a családjával tölti / Fotó: Török Attila

A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra. Mivel a WTA támogatja az anyaságot, így a Los Angeles-i olimpia évében visszatérek. A párosversenyre biztosan össze tudom szedni magam, és védett rangsorral kaphatnék szabadkártyát az olimpiára. Jelenleg a januári Australian Openre koncentrálok, de ott már nem a brazil Luisa Stefanival indulok. Ezen az egy versenyen olyan párral szeretnék teniszezni, akivel meccseket tudok nyerni, és ott lehetek akár a legjobb nyolc között is

- részletezte a 32 éves teniszező.

Babos Tímea sikeres éven van túl

A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok, háromszoros WTA-világbajnok korábbi világelső az idén Luisa Stefanival a WTA 500-as tornák közül megnyerte a linzit, a strasbourgit és a tokióit, illetve a Sao Pauló-i WTA 250-es versenyt, továbbá a vb-döntő mellett a ningpói 500-as tornán is a fináléba jutott partnerével.