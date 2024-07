Társai végignézték a magyar olimpikon drámáját, az orvosok közölték a rossz hírt

- írta a magyar szövetség és a MOB a csere kérvényezése előtt.

Székely Zója érkezik Fotó: Török Attila

Egy hete Székely még arról írt közösségi oldalán, beletörődött, hogy ez nem az ő olimpiája lesz.

„Most, hogy eltelt egy kis idő a történtek óta, úgy érzem, amennyire lehet, sikerült tudomásul vennem, hogy ez valamiért nem az az olimpia, amin ott kell lennem. Nagyon közel álltam a kijutáshoz, többször is, de sajnos ez az álom még várat magára. Büszke vagyok arra, amit ebben a fél évben elértem, úgy érzem megérdemelten lehetnék most ott. A mai nappal elutazott a magyar delegáció, így egy időszak lezárult. Köszönöm azt a rengeteg üzenetet és támogatást, amiket kaptam, nagyon sok erőt adnak! Azoknak pedig, akik végig mellettem voltak és végigkísérték a történteket, nem lehetek elég hálás! Sokat gondolkoztam, hogyan tovább most, de mindig ugyanoda lyukadtam ki, azt érzem, még nagyon sok van bennem, és az út ezzel még nem ért véget. Küzdeni mindig, feladni soha!” – zárta akkor gondolatait a Fradi tornásznője.