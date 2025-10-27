Shane Tusup és felesége a közösségi oldalakon üzenget egymásnak

Közel másfél évvel a szülése után hatalmas diadalt aratott Nagy Viktória Zoé. A korábbi úszóedző, Shane Tusup felesége az Instagram oldalán osztotta meg, hogy fitneszversenyt nyert.

Shane Tusup igazán büszke lehet a feleségére Fotó: Dömötör Csaba

IFBB magyar bajnokság, Artistic Fitness I. hely. Szülés után 17 hónappal ismét visszaléptem a reflektorfénybe. Más érzés, kicsit mélyebb, puhább, igazibb. A napjaink logisztikából álltak, mégis a végén minden puzzle a helyére került, és ott álltam remegő szívvel, de erősebben, mint valaha! Köszönöm szerelmem, Shane Tusup, hogy felkészítettél, támogattál és végig fogtad a kezem a kis motivációs előadásaiddal karöltve. A te szavaidból építettem hidat két világ közé: az anyaság és a színpad közé. Ez a mi közös győzelmünk. Irány a világbajnokság!

- írta a boldog feleség.

Shane Tusup büszke a párjára

Shane Tusup természetesen nem hagyta szó nélkül felesége boldogságát, kommentben válaszolt - írja az Origo.

"Annyira büszke vagyok rád kicsim, nincsenek szavak, amivel teljesen kifejezhetném magam! Te vagy a legjobb anya, akit valaha kívánhattam a lányunknak! Micsoda inspiráció! Szeretlek!" - üzente Tusup.