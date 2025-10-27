BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Azt hittem, több időm lesz” - 41 évesen vitte el a halálos betegség a sport legendát!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 14:30
A sportvilágot sokkolta a hír! mindössze 41 éves korában elhunyt Nick Mangold, a New York Jets legendás centere. A hétszeres Pro Bowl-játékos éveken át küzdött egy alattomos vesebetegséggel, amely végül legyőzte a testét – de a szíve és harci szelleme örökre megmarad a rajongók emlékezetében.
Felfoghatatlan veszteség érte az NFL-t és a New York Jets családját: elhunyt Nick Mangold, a csapat történetének egyik legnagyobb alakja. A hírt vasárnap jelentette be a klub, miután a 41 éves egykori sztár éveken át tartó küzdelem után vesebetegség következtében meghalt.

Betegség ragadta el családjától Nick Mangoldt / Fotó: Forrás: Unsplash.com

Nick Mangold fényes csillag volt

Mangold 11 szezonon át erősítette a Jetset, és ez idő alatt igazi ikon lett. Hétszer választották be a Pro Bowlba, kétszer került be az All-Pro első csapatába, és csak négy mérkőzést hagyott ki első tíz éve alatt – elképesztő állóképességéről és elhivatottságáról tanúskodva.

A sportoló 2006-ban tudta meg, hogy genetikai eredetű vesebetegsége van, de évekig titokban tartotta a diagnózist. Egy nemrég megjelent levélben így vallott: „Mindig tudtam, hogy ez a nap eljön… de azt hittem, több időm lesz.”

A csapat tulajdonosa, Woody Johnson megrendülten búcsúzott: „Nick több volt, mint egy legendás center – ő volt a támadófal szíve, a csapat lelke, és egy igazi vezér. Hiányozni fog mindannyiunknak.”

Mangoldot 2022-ben beiktatták a Jets Hírességek Csarnokába (Ring of Honor), ezzel hivatalosan is a klub történetének legnagyobbjai közé emelkedett. Hátrahagyta feleségét, Jenny-t, valamint négy gyermekét – Matthew-t, Eloise-t, Thomast és Charlotte-ot. Az NFL közössége, csapattársai és rajongói egyaránt gyászolnak – és egyetértenek: Nick Mangold örökre a Jets szíve marad.

