„Azt hittem, több időm lesz” - 41 évesen vitte el a halálos betegség a sport legendát!

Felfoghatatlan veszteség érte az NFL-t és a New York Jets családját: elhunyt Nick Mangold, a csapat történetének egyik legnagyobb alakja. A hírt vasárnap jelentette be a klub, miután a 41 éves egykori sztár éveken át tartó küzdelem után vesebetegség következtében meghalt.
Mangold 11 szezonon át erősítette a Jetset, és ez idő alatt igazi ikon lett. Hétszer választották be a Pro Bowlba, kétszer került be az All-Pro első csapatába, és csak négy mérkőzést hagyott ki első tíz éve alatt – elképesztő állóképességéről és elhivatottságáról tanúskodva.
A sportoló 2006-ban tudta meg, hogy genetikai eredetű vesebetegsége van, de évekig titokban tartotta a diagnózist. Egy nemrég megjelent levélben így vallott: „Mindig tudtam, hogy ez a nap eljön… de azt hittem, több időm lesz.”
A csapat tulajdonosa, Woody Johnson megrendülten búcsúzott: „Nick több volt, mint egy legendás center – ő volt a támadófal szíve, a csapat lelke, és egy igazi vezér. Hiányozni fog mindannyiunknak.”
Mangoldot 2022-ben beiktatták a Jets Hírességek Csarnokába (Ring of Honor), ezzel hivatalosan is a klub történetének legnagyobbjai közé emelkedett. Hátrahagyta feleségét, Jenny-t, valamint négy gyermekét – Matthew-t, Eloise-t, Thomast és Charlotte-ot. Az NFL közössége, csapattársai és rajongói egyaránt gyászolnak – és egyetértenek: Nick Mangold örökre a Jets szíve marad.
