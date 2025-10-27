„Azt hittem, több időm lesz” - 41 évesen vitte el a halálos betegség a sport legendát!

Felfoghatatlan veszteség érte az NFL-t és a New York Jets családját: elhunyt Nick Mangold, a csapat történetének egyik legnagyobb alakja. A hírt vasárnap jelentette be a klub, miután a 41 éves egykori sztár éveken át tartó küzdelem után vesebetegség következtében meghalt.

Betegség ragadta el családjától Nick Mangoldt / Fotó: Forrás: Unsplash.com

Nick Mangold fényes csillag volt

Mangold 11 szezonon át erősítette a Jetset, és ez idő alatt igazi ikon lett. Hétszer választották be a Pro Bowlba, kétszer került be az All-Pro első csapatába, és csak négy mérkőzést hagyott ki első tíz éve alatt – elképesztő állóképességéről és elhivatottságáról tanúskodva.

A sportoló 2006-ban tudta meg, hogy genetikai eredetű vesebetegsége van, de évekig titokban tartotta a diagnózist. Egy nemrég megjelent levélben így vallott: „Mindig tudtam, hogy ez a nap eljön… de azt hittem, több időm lesz.”

The Ohio State football program is saddened by the news of Nick Mangold’s passing and sends heartfelt condolences to his family and friends. pic.twitter.com/cvYMOGJ5iC — Ohio State Football (@OhioStateFB) October 26, 2025

A csapat tulajdonosa, Woody Johnson megrendülten búcsúzott: „Nick több volt, mint egy legendás center – ő volt a támadófal szíve, a csapat lelke, és egy igazi vezér. Hiányozni fog mindannyiunknak.”

Mangoldot 2022-ben beiktatták a Jets Hírességek Csarnokába (Ring of Honor), ezzel hivatalosan is a klub történetének legnagyobbjai közé emelkedett. Hátrahagyta feleségét, Jenny-t, valamint négy gyermekét – Matthew-t, Eloise-t, Thomast és Charlotte-ot. Az NFL közössége, csapattársai és rajongói egyaránt gyászolnak – és egyetértenek: Nick Mangold örökre a Jets szíve marad.

