Borzalmas baleset után kellett újraéleszteni a sportolókat

Súlyos baleset történt a gyorsasági motoros-világbajnokság malajziai futamán. A Moto3-as futam előtti felvezető körben a már világbajnok spanyol José Antonio Rueda és a svájci Noah Dettwiler összeütközött. Mindkettőjüket mentővel kellett a pálya klinikájára szállítani, majd helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba vitték őket. A szervezők szerint Rueda eszméleténél van, de valószínűleg eltört a keze és számos zúzódása van.

Mentőhelikopter érkeztet a motorbaleset után Fotó: Icon Sportswire

A világbajnokság orvosigazgatója, Ángel Charte később átadta a spanyol Diario AS című sportlapnak mindkét versenyző orvosi jelentését.

Dettwiler esetében a diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés. Már a pályán intubálták és újraélesztették. Bár nincs életveszélyben, állapota aggasztó, és a klinikán azonnal meg kellett műteni.

Ruedát szintén újra kellett éleszteni, és ugyancsak operációra van szüksége. Az ő esetében enyhe fej- és mellkasi traumát, valamint kéztörést állapítottak meg.