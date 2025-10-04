Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mentőautó jelent meg a Honvéd meccsén, rohantak a kórházba a játékossal

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 09:10
Irmes MártonHonvédKSI
Irmes Mártonnak a világbajnok Szivós Márton is üzent. A KSI- Honvéd vízilabdameccsről mentőautó vitte kórházba a játékost.

Aggasztó jelenet sokkolta a nézőket a KSI-Honvéd élvonalbeli vízilabdameccsen. Egy ütközés során a medence partjára fektették ki a hazaiak játékosát, Irmes Mártont. A 27 éves pólóst a vízben egy ütközés során kapott egy ütést a gerincére.

Mentőautó vitte kórházba a sportolót
Mentőautó vitte kórházba a sportolót Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Mentőautó jelent meg az uszoda mellett

A klub közleménye szerint a Irmes Mártont az uszodából mentőautó szállította kórházba. 

A játékosnak jobbulást kívánt a Honvéd edzője, Szivós Márton világbajnok magyar pólós is.

 

