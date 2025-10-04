Mentőautó jelent meg a Honvéd meccsén, rohantak a kórházba a játékossal

Aggasztó jelenet sokkolta a nézőket a KSI-Honvéd élvonalbeli vízilabdameccsen. Egy ütközés során a medence partjára fektették ki a hazaiak játékosát, Irmes Mártont. A 27 éves pólóst a vízben egy ütközés során kapott egy ütést a gerincére.
A klub közleménye szerint a Irmes Mártont az uszodából mentőautó szállította kórházba.
A játékosnak jobbulást kívánt a Honvéd edzője, Szivós Márton világbajnok magyar pólós is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.