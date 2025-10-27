Felfoghatatlan hírre ébredt az ország: meghalt a magyar legenda

Újpesten született 1947. szeptember 20-án, később, újságíróként 1971 és 1978 között a Népsport munkatársa volt, majd a Magyar Ifjúság sportrovatának vezetőjeként dolgozott. 1987 és 1989 között az ÁISH (Állami Ifjúsági és Sporthivatal) sajtófőnöki feladatát látta el.
Harminchat éve, 1989. január 1-jétől a Sport plusz főszerkesztőjeként tevékenykedett, s haláláig szerkesztette a hetilapot. Pályafutása során tucatnyi sportkönyvet írt, köztük a több százezer példányban megjelent Kocsis és Czibor (1983), A Császár és utána a sötétség (1984), a Mundial '86 (1986), a Pszt, jön a totókirály! (1987), a Hozsanna néked régi-új kapitány! (1988), a Futballsztár Erdélyből (1988) és a Vargazoli (1997) is.
Haláláról a Nemzeti Sport értesült, a hírt a család megerősítette. Bocsák Miklós temetéséről később intézkednek.
