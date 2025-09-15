Súlyos botrány fenyeget Újpesten, a szurkolók nem hagyják szó nélkül a történteket

Egyre nagyobb a feszültség a Megyeri úton. Az Újpest az NB I-ben botladozik, a Magyar Kupában pedig rögtön az első fellépésén búcsúzott: hosszabbításban 3–2-re kapott ki a másodosztályú Kecskemét otthonában. A fanatikusok nehezen emésztik meg a történteket, hiszen a MOL-csoport érkezése óta pénzhiányra nem lehet panasz, a klub több ígéretes igazolást is végrehajtott, ennek ellenére a pályán semmi sem működik úgy, ahogy azt a szurkolók elvárnák.
A kiesés különösen fájdalmas, hiszen a tulajdonosváltás óta ez már a második idény, amelyben a klub komolyabb célokat tűzött ki maga elé. A vezetőedző, Damir Krznar sem titkolta csalódottságát, a lefújás után úgy fogalmazott: már az első félidőben elvesztették a mérkőzést, ugyanakkor bízik benne, hogy a csapat képes lesz kilábalni a mélypontról - írta a Magyar Nemzet.
A lila-fehér drukkerek azonban nem ennyire türelmesek. Akik a borongós, hideg időben is elkísérték a csapatot Kecskemétre, a meccs után kőkeményen számon kérték a futballistákat. Szégyennek és gyalázatosnak nevezték a hozzáállást, sőt a lelátóról felharsant a „Krznar, takarodj!” rigmus is. A „Régi és új iskola Újpest” közösségi oldalon közzétett videón az is jól hallható, hogy a szurkolók a mezek levételét követelték a játékosoktól.
A futballisták végül nem engedtek: odamentek a tábor elé, meghallgatták a dühös szavakat, majd a mezüket magukon hagyva vonultak be az öltözőbe. Ez csak tovább növelte a feszültséget, és információk szerint a szurkolók azt tervezik, hogy edzésen is felkeresik a csapatot, hogy magyarázatot követeljenek.
Hasonlóra nemrég is volt példa: az MTK elleni 5–1-es hazai vereség után a drukkerek az akkori edzőt, Bartosz Grzelakot és a játékosokat is számon kérték a klubhoz méltatlan teljesítmény miatt. Most ismét hasonló helyzet körvonalazódik – Újpesten tehát forró napok elé néznek.
