Két gyermeke maradt árván, részeg sofőr gázolta halálra a 35 éves családapát

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 15:15
Megrázó részletek derültek ki az egykori baseballjátékos balesetéről. Jesus Monterót egy ittas sofőr gázolta halálra.
Jesus Montero, egykori baseballjátékos, október 19-én hunyt el, két héttel azután, hogy motorbalesetet szenvedett Venezuelában. Monterót október 4-én, Valencia város közelében elütötte egy teherautó, a sportolót kórházba szállították, ahol szívrohamot kapott, és újraélesztésre volt szüksége. A brutális balesetben a korábbi játékos tüdősérülést, hat bordatörést, többszörös comb-, sípcsont- és szárkapocscsont-törést, valamint csípő- és térdsérüléseket szenvedett.

Jesus Montero 2011 és 2015 között játszott az MLB-ben
Jesus Montero 2011 és 2015 között játszott az MLB-ben (észak-amerikai profi baseball bajnokság) Fotó: Jim McIsaac

Jesus Montero családja sokáig nem adta fel a reményt

Október 16-án Montero családja még reménykedett, bíztak Jesus erejében, de végül nem sikerült megmenteni az életét. elmondta, hogy a sportoló továbbra is az intenzív osztályon van. A helyi jelentések szerint a korábbi MLB-játékost elütő sofőr ittasan vezetett, amikor a tragédia történt – írja a The Sun. A tragikus eset következtében Jesus Montero 11 éves lánya és 10 éves fia édesapa nélkül kénytelen felnőni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
