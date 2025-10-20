Két gyermeke maradt árván, részeg sofőr gázolta halálra a 35 éves családapát

Jesus Montero, egykori baseballjátékos, október 19-én hunyt el, két héttel azután, hogy motorbalesetet szenvedett Venezuelában. Monterót október 4-én, Valencia város közelében elütötte egy teherautó, a sportolót kórházba szállították, ahol szívrohamot kapott, és újraélesztésre volt szüksége. A brutális balesetben a korábbi játékos tüdősérülést, hat bordatörést, többszörös comb-, sípcsont- és szárkapocscsont-törést, valamint csípő- és térdsérüléseket szenvedett.

Jesus Montero 2011 és 2015 között játszott az MLB-ben (észak-amerikai profi baseball bajnokság) Fotó: Jim McIsaac

Jesus Montero családja sokáig nem adta fel a reményt

Október 16-án Montero családja még reménykedett, bíztak Jesus erejében, de végül nem sikerült megmenteni az életét. elmondta, hogy a sportoló továbbra is az intenzív osztályon van. A helyi jelentések szerint a korábbi MLB-játékost elütő sofőr ittasan vezetett, amikor a tragédia történt – írja a The Sun. A tragikus eset következtében Jesus Montero 11 éves lánya és 10 éves fia édesapa nélkül kénytelen felnőni.