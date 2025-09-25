Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Egy ország gyászol: Rosszul lett és 27 évesen meghalt a nemzet büszkesége

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 15:30
Elvesztett mérkőzése után lett rosszul a 27 éves bokszoló. Ernest Akushey állapota rohamosan romlott, az életét már nem tudták megmenteni.
Néhány nappal azután, hogy szülőhazájában, Ghánában elvesztett egy bokszmeccset, rosszul lett és meghalt a 27 éves Ernest Akushey. A tragikusan fiatalon elhunyt ökölvívót most egy egész ország gyászolja.

Ernest Akushey bokszolót gyászolják
Rosszul lett és meghalt a 27 éves Ernest Akushey bokszoló Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fiatal bokszolót Jacob Dickson győzte le nyolc menetben Accrában, még szeptember 12-én. A helyi média beszámolói szerint azonban Akushey a mérkőzés után tíz nappal rosszul lett. Állapota pedig egyik pillanatról a másikra rohamosan romlott, és másnap elhunyt. A mérkőzés során Akushey több ütést is kapott a fejére.

Rengetegen gyászolják Ernest Akushey bokszolót

A WBC gyászol, legmélyebb részvétünket fejezzük ki Ernest családjának és számos barátjának

 – idézi Mauricio Sulaiman, a WBC elnökének közleményét a Daily Star.

Mélységesen megrendített Ernest Akushey halálhíre. Lehet, hogy ellenfelek voltunk, de minden tekintetben kiérdemelted a tiszteletemet. Tudni, hogy már nem vagy itt… hihetetlennek tűnik. Súlyos veszteség – nemcsak azoknak, akik ismertek és szerettek, hanem mindenkinek, aki valaha is találkozott veled. Az élet kegyetlen tud lenni. Az egyik pillanatban riválisokként csapunk össze, a következőben már emberként gyászolunk

 – ezt pedig már utolsó ellenfele, Jacob Dickson mondta.

A 27 éves ökölvívót egész Ghána gyászolja. Az egyik rajongó úgy fogalmazott a közösségi oldalon, hogy Ernest Akushey az emberekért, a népéért is küzdött, emiatt szerették olyan sokan. Egy másik azt írta:

Őszinte részvétemet küldöm a gyászoló családnak, nyugodjon békében!

Ernest Akushey 2019-ben debütált profiként, és egész karrierjét Ghánában töltötte. Idén Jonathan Tetteh vetett véget a veretlenségének még májusban.

 

