Lesújtó hírt jelentett be a sztárpár, meghalt a kisbabájuk

Lesújtó hírt jelentett be a korábbi világelső amerikai golfsztár, Brooks Koepka felesége, Jena Sims. A modell, színésznő az Instagram-oldalán számolt be a követőinek arról, hogy a napokban elveszítették a kisbabájukat.

Brooks Koepka és Jena Sims elveszítették a babájukat / Fotó: PICJER/imageSPACE/MediaPunch / Getty Images

Brooks Koepka és Jena Sims elveszítették a babájukat

Jena Sims második gyermekével volt várandós, amikor 16 hetes terhesen az orvosok azt közölték vele, hogy a babájuk szíve leállt.

Ez egy olyan gyász, amire egyetlen szülő sem tud felkészülni. Teljesen le vagyunk sújtva, de továbbra is reménykedünk abban, hogy egy nap Crew-nak testvére születik majd

– idézi a gyászoló édesanya szavait a The Sun. A sztárpárnak 2023 júliusában született meg az első gyermeke. A modell, színésznő támogatását fejezte ki azoknak a szülőknek, akik hasonlóan tragikus dolgokat éltek át.

Ezek a küzdelmek gyakran csendben történnek. Ha vetélésen mész keresztül vagy meddőséget tapasztalsz, vagy tapasztaltál már, tudd, hogy nem vagy egyedül

– üzent a sorstársainak a golfsztár felesége.

Jena Sims emellett azokat az orvosokat is megemlítette, akik segítenek a családoknak megbirkózni a nehéz hírrel.

Minden elismerésem azoknak az orvosoknak és ápolóknak, akiknek nap mint nap ilyen szívszorító híreket kell közölniük. Ez lehet a munkájuk legnehezebb része.

A gyászoló édesanya bejegyzését elárasztották a támogató kommentek, Kelsey Owens tévés személyiség és egy másik golfozó, Tony Finau felesége, Alayna is kifejezte az együttérzését.