Összetört a gyásztól a híresség, 28 évesen hirtelen meghalt a barátnője

28 évesen, tragikus hirtelenséggel elhunyt Jake Knapp golfsztár barátnője. A 31 éves híresség megtörte a csendet, és megrázó őszinteséggel beszélt Makena White elvesztéséről.
A fiatal nő halálhírét az egyik barátja jelentette be az Instagramon, amit most a golfsztár is megerősített.
Makena nagyon figyelmes ember volt, akinek az önzetlenségét mindig nagyra fogom értékelni. Számos felejthetetlen emléket éltünk meg, és most, hogy már nincs velünk, nehéz felfogni, hogy ez a valóság. Hihetetlen családja és nagyszerű barátai voltak, vidámsága, elképesztő energiája mindannyiunknak hiányozni fog
– fogalmazott Jake Knapp.
Elmondani sem lehet, mennyire nehéz feldolgozni mindezt, különösen a családjának és a barátainak
– tette hozzá a 31 éves híresség.
Makena White és Jake Knapp az elmúlt két évben alkottak egy párt. Kapcsolatukat azután hozták nyilvánosságra, hogy a jelenleg a világranglista 80. helyén álló golfozó megszerezte első PGA Tour-győzelmét a 2024-es mexikói nyílt bajnokságon – írja a The Sun.
