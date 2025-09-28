Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Összetört a gyásztól a híresség, 28 évesen hirtelen meghalt a barátnője

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 07:00
Két éve alkottak egy párt. Váratlanul meghalt Jake Knapp golfsztár 28 éves barátnője.
28 évesen, tragikus hirtelenséggel elhunyt Jake Knapp golfsztár barátnője. A 31 éves híresség megtörte a csendet, és megrázó őszinteséggel beszélt Makena White elvesztéséről.

Jake Knapp golfsztár gyászol
Barátnőjét gyászolja Jake Knapp golfsztár Fotó: Pexels (illusztráció)

A fiatal nő halálhírét az egyik barátja jelentette be az Instagramon, amit most a golfsztár is megerősített.

Makena nagyon figyelmes ember volt, akinek az önzetlenségét mindig nagyra fogom értékelni. Számos felejthetetlen emléket éltünk meg, és most, hogy már nincs velünk, nehéz felfogni, hogy ez a valóság. Hihetetlen családja és nagyszerű barátai voltak, vidámsága, elképesztő energiája mindannyiunknak hiányozni fog

– fogalmazott Jake Knapp.

Elmondani sem lehet, mennyire nehéz feldolgozni mindezt, különösen a családjának és a barátainak

– tette hozzá a 31 éves híresség.

Jake Knapp és barátnője 2 éve voltak együtt

Makena White és Jake Knapp az elmúlt két évben alkottak egy párt. Kapcsolatukat azután hozták nyilvánosságra, hogy a jelenleg a világranglista 80. helyén álló golfozó megszerezte első PGA Tour-győzelmét a 2024-es mexikói nyílt bajnokságon – írja a The Sun.

 

