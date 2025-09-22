Sharon Stone megrázó vallomása: "Kilenc gyerekemet veszítettem el"

Ritkaságszámba megy, hogy a 67 éves színésznő a három adoptált fia – a 25 éves Roan, a 20 éves Laird és a 19 éves Quinn – társaságában jelenik meg valahol. Márpedig a fiai vele tartottak a legújabb filmje, a Senki 2. Los Angeles-i premierjére. A négygyermekes családban felnőtt Sharon Stone mindig népes famíliára vágyott, ám a sors ezt nem adta neki könnyen. Autoimmun betegsége miatt többször elvetélt, mégsem akart lemondani a szülőségről. „Nekünk, nőknek nincs fórumunk arra, hogy megvitassuk ennek a veszteségnek a mélységét, holott kilenc gyerekemet vesztettem el” – árulta el a People-nek 2022-ben a színésznő. „Ez nem kis dolog, mégis egyedül kell elviselnünk.”
Michael Greenburg rendező-producer volt Sharon első férje, de a kapcsolatuk csak három évig tartott. A színésznő 1998-ban házasságot kötött Phil Bronstein főszerkesztővel. Komoly nehézségekkel néztek szembe – Sharon többször is elvetélt –, ezért 2000-ben örökbe fogadtak egy fiút, Roant.
A kilencedik babám elvesztése előtt 36 órát vajúdtam. Még a kórházban voltam, amikor hívott az örökbefogadási ügyvéd, mondván: volna számunkra egy kisbaba. Azt gondoltam: Ez isteni áldás!
– mesélte Stone 2012-ben az AARP magazinnak.
De Phil 2004-ben válókeresetet nyújtott be. Sharonnal először közös felügyeletben állapodtak meg: Roan a tanév alatt az apjával él San Franciscóban, a szünidőket pedig az anyjával tölti Los Angelesben. 2008-ban Sharon kérelmezte, hogy Roan csak vele éljen. A keresetét elutasították – a díva szerint az Elemi ösztönben való szerepe miatt.
„Manapság az emberek meztelenül mászkálnak a tévében, amíg engem körülbelül tizenhatod másodpercnyi ideig látni ruhátlanul abban a régi filmben, mégis vesztettem!”
Stone tudta, hogy nagyobb családot akar, 2005-ben adoptálta hát a második fiát, Lairdet, a legkisebbet, Quinnt pedig egy év múlva fogadta örökbe.
Évekig akartam másik gyereket, de hiába
– magyarázta Sharon a People-nek Laird örökbefogadásakor. „Nem is hittem el, hogy ő az enyém, csak amikor már a karomban volt!”
A színésznő az elmúlt négy évtized legikonikusabb filmjeiben játszott, ám úgy gondolja, hogy a családja az élete fő műve.
„Mindent túléltem: szexuális zaklatást, vetélést, agyvérzést, válást, villámcsapást” – mondta az AARP-nek. „Nincs időm bolondozni. Nehéz volt egyedülálló szülőként, de megérte. Amikor belevágsz, azt gondolod, hogy ez túl sok. Aztán elkezdesz fejlődni. Sok munka, idő, évek és erőfeszítés kell hozzá. Most boldog vagyok.”
Roan a modellkarriert választotta, de színészként is próbálkozik. A húszéves Laird orvosnak tanul, Quinn pedig a saját amerikaifoci-csapata irányítója. Mind kirepültek a családi fészekből, ám szoros a kapcsolatuk az édesanyjukkal.
„A pennsylvaniai Meadville-ből származom, ahol ma sincsenek közlekedési lámpák, csak egy cipzárgyár” – mesélte a People-nek a díva. „Ez a kisvárosi élet indított el a világhír felé. Nem lettem volna képes egyedül felnevelni három örökbe fogadott gyereket, ha nem lennének az otthonról hozott erkölcsi értékeim. Sosem bántam meg, hogy az anyaságot Hollywood elé helyeztem. Büszke vagyok, amiért a fiaim igazi férfiakká értek. Várom velük a jövőt!” - idézi a hot! magazin.
