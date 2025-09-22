Sharon Stone megrázó vallomása: "Kilenc gyerekemet veszítettem el"

Ritkaságszámba megy, hogy a 67 éves színésznő a három adoptált fia – a 25 éves Roan, a 20 éves Laird és a 19 éves Quinn – társaságában jelenik meg valahol. Márpedig a fiai vele tartottak a legújabb filmje, a Senki 2. Los Angeles-i pre­mier­jé­re. A négygyermekes családban felnőtt Sharon Stone mindig népes famíliára vágyott, ám a sors ezt nem adta neki könnyen. Autoimmun betegsége miatt többször elvetélt, mégsem akart lemondani a szülőségről. „Nekünk, nőknek nincs fórumunk arra, hogy megvitassuk ennek a veszteségnek a mélységét, holott kilenc gyerekemet vesztettem el” – árulta el a People-nek 2022-ben a színésznő. „Ez nem kis dolog, mégis egyedül kell elviselnünk.”

Sharon Stone isteni áldásnak tarja három felnőtt fiát (Fotó: Getty Images)

Sharon Stone adoptált fiairól: „Ez isteni áldás!”

Michael Greenburg rendező-producer volt Sharon első férje, de a kapcsolatuk csak három évig tartott. A színésznő 1998-ban házasságot kötött Phil Bronstein főszerkesztővel. Komoly nehézségekkel néztek szembe – Sharon többször is elvetélt –, ezért 2000-ben örökbe fogadtak egy fiút, Roant.

A kilencedik babám elvesztése előtt 36 órát vajúdtam. Még a kórházban voltam, amikor hívott az örökbefogadási ügyvéd, mondván: volna számunkra egy kisbaba. Azt gondoltam: Ez isteni áldás!

– mesélte Stone 2012-ben az AARP magazinnak.

De Phil 2004-ben válókeresetet nyújtott be. Sharonnal először közös felügyeletben állapodtak meg: Roan a tanév alatt az apjával él San Franciscóban, a szünidőket pedig az anyjával tölti Los Angelesben. 2008-ban Sharon kérelmezte, hogy Roan csak vele éljen. A keresetét elutasították – a díva szerint az Elemi ösztönben való szerepe miatt.

„Manapság az emberek meztelenül mászkálnak a tévében, amíg engem körülbelül tizenhatod másodpercnyi ideig látni ruhátlanul abban a régi filmben, mégis vesztettem!”

Bár az Elemi ösztön tette hollywoodi ikonná, sok tekintetben megbánta a filmet Sharon Stone (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

Sharon Stone családja így lett négytagú

Stone tudta, hogy nagyobb családot akar, 2005-ben adoptálta hát a második fiát, Lairdet, a legkisebbet, Quinnt pedig egy év múlva fogadta örökbe.

Évekig akartam másik gyereket, de hiába

– magyarázta Sha­ron a People-nek Laird örökbefogadásakor. „Nem is hittem el, hogy ő az enyém, csak amikor már a karomban volt!”