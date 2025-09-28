Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Fodrásznál járt Szoboszlai Dominik; nagy hibát követett el a Liverpool játékosa

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 14:00
Liverpoolfutsal
Akkorát hibázott a Liverpool játékosa, hogy a magyar középpályás helye egyre biztosabb a csapatban. Szoboszlai Dominik fodrásznál is járt, bár sokan csalódtak a végeredményben. A legnagyobb port viszont a Románia-Magyarország futsalmérkőzésen történt balhé kavarta. A Bors legolvasottabb heti sporthírei közül válogattunk.
Kiváló teljesítménye mellett ezen a héten új frizurájával került a reflektorfénybe a Liverpool magyar válogatott középpályása, ugyanis Szoboszlai Dominik fodrásznál járt. Erről a szalon TikTok-csatornájára került fel egy videó, amelyen a magyar focista továbbra is vállig érő séróval tündököl. A rajongókból elég vegyes érzéseket váltott ki a poszt, amiről ezen a liken olvashatsz.

Szoboszlai Dominik fodrásznál járt
Szoboszlai Dominik fodrásznál járt, de rengeteg rajongó csalódott
 Fotó: Carl Recine

A Liverpool a hét közepén Ligakupa-mérkőzést játszott a Southampton ellen, és Szoboszlai helye a csapatban még úgy is erősödött, hogy pihentetése miatt pályára sem lépett. Erről a helyette játszó csapattársa, Endó Vataru gondoskodott, ugyanis akkorát hibázott, hogy a Vörösök gólt kaptak belőle. A japán válogatott középpályás így komolyabb meccseken aligha szorítja majd ki a kiváló formában lévő Szoboszlait a kezdőből. Erről bővebben ezen a linken olvashatsz.

...

A hét legnagyobb botránya egyértelműen a Románia-Magyarország futsalmérkőzésen történt. Az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágóját a hatodik percben félbe kellett szakítani, miután a hazai szurkolók összeverekedtek a rohamrendőrökkel, többen a pályán is átfutottak, majd egy petárda robbant. Erről ezen a linken olvashatsz. A találkozó egyébként több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott, a magyar válogatott pedig drámai végjátékban kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.

 

