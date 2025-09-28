Fodrásznál járt Szoboszlai Dominik; nagy hibát követett el a Liverpool játékosa

Kiváló teljesítménye mellett ezen a héten új frizurájával került a reflektorfénybe a Liverpool magyar válogatott középpályása, ugyanis Szoboszlai Dominik fodrásznál járt. Erről a szalon TikTok-csatornájára került fel egy videó, amelyen a magyar focista továbbra is vállig érő séróval tündököl. A rajongókból elég vegyes érzéseket váltott ki a poszt, amiről ezen a liken olvashatsz.

Szoboszlai Dominik fodrásznál járt, de rengeteg rajongó csalódott

Fotó: Carl Recine

A Liverpool a hét közepén Ligakupa-mérkőzést játszott a Southampton ellen, és Szoboszlai helye a csapatban még úgy is erősödött, hogy pihentetése miatt pályára sem lépett. Erről a helyette játszó csapattársa, Endó Vataru gondoskodott, ugyanis akkorát hibázott, hogy a Vörösök gólt kaptak belőle. A japán válogatott középpályás így komolyabb meccseken aligha szorítja majd ki a kiváló formában lévő Szoboszlait a kezdőből. Erről bővebben ezen a linken olvashatsz.

