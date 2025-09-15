Megrázó részletek derültek ki a 46 évesen meghalt bokszoló utolsó óráiról

Barátja derített fényt a tragikusan fiatalon elhunyt brit világbajnok bokszoló, Ricky Hatton utolsó óráira. A 46 éves sportolót szombatról vasárnapra virradóra találták meg holtan a manchesteri otthonában, a rendőrség az esettel kapcsolatban egyelőre semmilyen gyanús körülményt nem talált.

Barátja derített fényt a tragikusan fiatalon elhunyt brit világbajnok bokszoló, Ricky Hatton utolsó óráira Fotó: PA / Northfoto

Ricky Hatton barátja, a BBC bokszszakértője, Steve Bunce érzelmesen reagált az egykori ökölvívó halálhírére a rádióban, percekkel azután, hogy megtudta, mi történt.

Ez egy hihetetlenül sokkoló hír. Voltak gondjai. Beszélt korábban a mentális problémáiról, a függőségeiről. De szembenézett ezekkel. Egy bemutató mérkőzésre készült, és mint oly sok bokszoló számára, az edzőterem jelentette neki a menedéket

– nyilatkozta Steve Bunce, majd barátja utolsó óráiról beszélt.

Pénteken már nem jelent meg az edzőteremben, pedig egy összecsapáson kellett volna részt vennie. Reggel pedig valaki elment a házához... Ez megdöbbentő

– mesélte.

Ricky Hatton, aki októberben ünnepelte volna 47. születésnapját, őszintén beszélt korábban a mentális egészségügyi problémáiról és drogfüggőségéről. Miután több öngyilkossági kísérletet is túlélt, elkezdett foglalkozni a saját mentális egészségével, és kibékült a családjával is.

Ha ez 10 évvel ezelőtt történt volna, amikor nyíltan beszélt arról, hogy véget akart vetni az életének, kevésbé lepett volna meg, de most ez őszintén megdöbbentett. Abban az időszakban volt az egyik legsötétebb helyzetben, amiben egy ember lehet

– idézi Steve Bunce szavait a Mirror.

Ricky Hatton volt barátnője is megszólalt

Az elhunyt bokszoló exbarátnője, Chelsea Claire is megtörte a csendet a tragédiával kapcsolatban.

A megtört szív nem is írja le azt, amit én és a világ egy része érez most. Sokak számára voltál inspiráció, és szerencsésnek tartom magam, hogy a társamnak mondhattalak. Nagyon fogsz hiányozni

– fogalmazott Ricky Hatton volt barátnője, akivel még 2023-ban ismerkedtek meg egy spanyol éjszakai klubban. A 14 év korkülönbség azonban túl nagynak bizonyult, így a kapcsolatuk később tönkrement.