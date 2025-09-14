Holtan találták meg otthonában a 46 éves bokszlegendát

Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 14:55
Gyászba borult a sportvilág, 46 évesen távozott a brit bokszlegenda. Ricky Hatton holttestét otthonában találták meg. Noha még vizsgálják a körülményeket, a rendőrség nem kezeli gyanúsként az esetet.

A brit bokszlegendát, Ricky Hattont holtan találták meg otthonában, mindössze 46 évesen.

Ricky Hatton 46 évesen hunyt el
Ricky Hatton 46 évesen hunyt el  Fotó: AFP

Decemberben tért volna vissza a ringbe Ricky Hatton

Hatton, aki fénykorában az egyik legnépszerűbb brit sportoló volt, világbajnoki címet szerzett, amikor 2005-ben legyőzte Kostya Tszyu-t. Később két olyan mérkőzésen vett részt, amely a brit boksz történetének legnagyobb összecsapásai közé tartozott, amikor szembenézett Floyd Mayweatherrel és Manny Pacquiaóval. A Pacquiao elleni brutális kiütéses veresége után akasztotta szögre a kesztyűt, de három és fél évvel később visszatért, majd 2022-ben kikapott Vyacheslav Senchenkótól.

A bokszoló decemberben ismét a ringbe lépett volna. Sajnos azonban váratlanul elhunyt. Holttestére a saját otthonában bukkantak rá vasárnap hajnalban.

Megerősíthetjük, hogy vasárnap, szeptember 14-én, reggel 6:45-kor egy holttestet találtunk a Bowlacre Road egyik címén, Gee Crossban. A halálesetet nem kezeljük gyanús körülményként.

- közölte a rendőrség.

Iskolai zaklatóktól egészen a két súlycsoportos bokszvilágbajnoki címig

Hatton Manchester Hyde városrészének egyik tanácsi lakótelepén nőtt fel, és miután próbajátékokon vett részt a Rochdale futballcsapatánál, bokszklubhoz csatlakozott, hogy megvédje magát az iskolai zaklatóktól. Rövid amatőr karrier után 1997-ben egy szabadidőközpontban mutatkozott be profi bokszolóként.

Hatton 2001-ben elnyerte a WBU félnehézsúlyú világbajnoki címét, mielőtt 2005-ben megállította Tszyut, amely a mai napig az egyik legnagyobb brit győzelemként maradt meg. Ugyanabban az évben egyesített bajnok lett, majd súlycsoportot váltott, hogy megküzdjön Luis Collazóval, a győzelemmel pedig két súlycsoportos világbajnokká vált.

A bokszlegenda gyakran szedett fel jelentős súlyt a meccsek között, amiért a Ricky Fatton gúnynevet aggasztották rá. Azt azonban kevesen tudták, hogy a manchesteri harcos mentális problémákkal küzdött, emellett 2009-ben megromlott a kapcsolata a szüleivel egy pénzügyi vita után, amely odáig fajult, hogy verekedni kezdett apjával egy parkolóban. 2019-ben kibékült a szüleivel, de a kapcsolatuk két évvel ezelőtt újra megromlott a róla készült dokumentumfilm bemutatása után. 

Hatton kábítószer-függőséggel is küzdött, és 2010-ben rehabilitációra szorult a Pacquiao elleni brutális vereséget követően. Bevallotta, hogy nehezen viselte a visszavonulást, de végül az edzői karrier felé fordult, mielőtt egy sikertelen visszatérési kísérletet tett - írta a Mirror.

