Most jött a megrendítő hír: elhunyt a világbajnok bokszoló

Megrázó hír érkezett: 46 éves korában elhunyt a háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok ökölvívó. Irina Szineckaja halálhírét az Orosz Bokszszövetség tudtatta.

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Világ- és Európa-bajnoki címei mellett Sinetskaya tizenegy orosz bajnokságot is nyert. Emellett más világbajnokságokon ezüst- és bronzérmes lett, valamint ezüstérmet nyert a kontinentális bajnokságon.

A háromszoros világbajnok és ötszörös Európa-bajnok Irina Sinetskaya volt a női boksz legeredményesebb sportolója. Halála nagy veszteség az egész bokszcsalád számára. Nehéz és szomorú felismerni, hogy már nincs velünk. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki Irina Vladimirovna családjának és barátainak. Emléke örökre velünk marad

- olvasható a szövetség szívszorító közleményében.

A nyilatkozatból az nem derül ki, hogy mi okozta a halálát, de az Izvestia orosz lap későbbi riportja szerint Sinetskaya edzője, Viktor Veselov azt mondta, hogy Sinetskaya vérrögrepedés következtében hunyt el.

Sinetskaya kiemelkedő eredményeiért a bokszban a Sport Mester címmel tüntették ki. Az első női Európa-kupa résztvevőjeként 1999-ben az úttörő női bokszolók egyikének számított.

Sinetskaya elsősorban könnyű váltósúlyban versenyzett, de később feljebb lépett a könnyű nehézsúlyba, és nehézsúlyúakkal is megmérkőzött. Utolsó győzelmét 2009-ben a középsúlyú női ökölvívó Európa-bajnokságon aratta. 2006-ban könnyű nehézsúlyban megnyerte a női ökölvívó világbajnokságot is. Sinetskaya utoljára 2014-ben vett részt az Európa-bajnokságon, ahol a szupernehézsúly kategóriában az ötödik helyet szerezte meg - írja a Daily Star.