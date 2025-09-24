Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító: így tiszteleg szülővárosa az elhunyt magyar ökölvívó előtt

Joe Bugner
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 12:43
elhunytemléktábla avatás
A magyar származású Joe Bugner szeptember 1-én hunyt el. Az emléke előtt Szegeden is tisztelegnek.
Bors
A szerző cikkei

Emléktáblát avattak szerdán a 75 éves korában szeptember 1-jén elhunyt Joe Bugner magyar származású profi világ- és Európa-bajnok ökölvívó szegedi szülőházán.

eltűnt csecsemő gyerekgyilkos gyász, gyertya, pexels
Szülővárosa is tiszteleg az elhunyt magyar ökölvívó emléke előtt / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A Szőreg városrészben található Szerb utca 150. alatti házon Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, Erdei Zsolt, a Veterán Bunyósok Alapítványának vezetője és az önkormányzat részéről Avramov András helyezett el koszorút. A megemlékezésen részt vettek Joe Bugner leszármazottai és a friss világbajnoki bronzérmes Akilov Pylyp is, aki Hódmezővásárhelyen él.

Joe Bugner 1950. március 13-án Szőregen született Kreul József néven, majd szüleivel az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, és előbb Angliában, később pedig Ausztráliában telepedett le. Profi bokszpályáfutása során 1973-ban Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett, előbbivel 1975-ben ismét megküzdött a világbajnoki címért, de ezeket a találkozókat pontozással elveszítette.  Bár 1976-ban visszavonult, a következő két évtizedben szórványosan visszatért, 1998-ban James Smith legyőzésével - technikai KO az első menetben - megszerezte a Bokszvilágszövetség (WBF) világbajnoki övét. Profi pályafutása 32 évig tartott, 83 mérkőzéséből 69-et nyert meg, 41-et kiütéssel.

Időközben színésznek állt, 1978 és 2004 között nagyjából harminc film- és sorozatszerepet játszott el, szerepelt például az Én a vízilovakkal vagyok, az Akit Buldózernek hívtak, a Seriff az égből, illetve az Aranyeső Yuccában című alkotásokban - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu