Itt a vége, szomorú hírt közölt Lékai-Kiss Ramóna férje

Nem lép többet pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottban Lékai Máté. A játékos 16 évig volt a nemzeti csapat tagja, mellyel két olimpián is szerepelt. 2012-ben, Londonban negyedik lett a csapattal.
A Ferencváros 37 éves irányítója szerdán jelentette be döntését.
Úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége
- fogalmazott Lékai-Kiss Ramóna férje a magyar szövetség oldalán.
A játékos hozzátette, noha a válogatott pályafutása véget ér, a kézilabda iránti szeretete és tisztelete örökké megmarad.
"Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak" – mondta a bejelentéssel együtt Lékai Máté, aki a PLER, a Szeged, a Celje és a Veszprém színeiben szerepelt a legjobbak között, jelenleg pedig a Ferencváros kézilabdázója.
Az irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban: két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket. Az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének, emellett világbajnoki 5. helyezett is. Az együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen 592 gólt szerzett.
Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt
– emelte ki Chema Rodriguez szövetségi kapitány.
