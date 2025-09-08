Kórházba került a korábbi bajnok zsoké: súlyos balesetet szenvedett

A korábbi bajnok zsoké, Jim Crowley állítólag „nincs túl jó állapotban” a vasárnap Yorkban történt szörnyű baleset után.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A 47 éves Crowley és a 36 éves Trevor Whelan a Sky Bet Starman Garrowby Stakes versenyen indultak, amely a vasárnapi yorki nagydíj fő versenye volt, és amelyet az ITV élőben közvetített. Crowley által lovagolt Almeraq volt a délután 4 óra 30 perckor kezdődő verseny esélyese, amikor egy másik lóval összeakadt, és nemsokkal a cél előtt elesett az állattal. Emiatt Almeraq felborította Tiger Bay-t, akit Whelan lovagolt.

Állítólag mindkét lovas eszméleténél volt, amikor később egy leedsi kórházba szállították őket. A balesetben érintett két ló, Almeraq és Tiger Bay, látszólag sértetlenül megúszta az incidenst.

A zsokék eszméletüknél vannak, és a Leeds General Infirmary-be szállítják őket. Úgy véljük, mindketten lábsérüléseket szenvedtek

- tájékoztatta a nézőket a Oli Bell műsorvezető a történtekről.

Whelan hétfő reggel ezt írta:

− Köszönöm a gyógyulást kívánó üzeneteket, nagyon hálás vagyok, három helyen is eltörtem a lábam, és műtétre is szükségem lesz.

Jim nincs túl jó állapotban. Éppen most operálják, úgy gondoljuk, hogy eltört a lába és a medencéje, de ennél többet még nem tudunk. Ijesztő pillanat volt. Még túl korai lenne megmondani, ki fog lovagolni, még nem ültünk le megbeszélni a dolgokat

- idézi a Crowley menedzserének szavait a Daily Star.