Gyászol a sportvilág: elhunyt a kézilabda meghatározó alakja

Szomorú hír rázta meg a magyar kézilabda világát: 83 éves korában elhunyt Molnár Kálmán, a Balatonfüredi KSE elnökségi tagja, aki évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt a Veszprém vármegyei sportéletnek.

Egész Balatonfüred gyászol Fotó: rawpixel.com / Roungroat / freepik.com

Molnár Kálmán pályafutását Veszprémben kezdte, majd Balatonalmádiban épített fel sikeres kézilabdacsapatot. Nevéhez fűződik a Balatoni KC megalapítása is 2002-ben, amely Balatonfüred és Alsóörs közös együttműködéséből született, és a mai Balatonfüredi KSE elődjének tekinthető. Öt évtizeden át dolgozott a sportágért, mindig szívvel-lélekkel képviselve a kézilabdát.

A klub egyik elnökségi tagja, Burka Tibor így emlékezett rá:

Kálmán egy igazi nyüzsgő ember volt, a szó legjobb értelmében. Fáradhatatlanul dolgozott, mindenkit ismert, és mindenhol ott volt, ahol kézilabdáról volt szó. Imádta a sportot, és ritkán fordul elő, de most sírtam. Óriási veszteség ez a füredi közösségnek.

Molnár Kálmán neve örökre összeforrt a Balaton-felvidék kézilabdájával, munkássága és elhivatottsága példaként marad meg a következő generációk számára is - írja a Tények.hu.