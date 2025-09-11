Gyászol a sportvilág: elhunyt a kézilabda meghatározó alakja

Szomorú hír rázta meg a magyar kézilabda világát: 83 éves korában elhunyt Molnár Kálmán, a Balatonfüredi KSE elnökségi tagja, aki évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt a Veszprém vármegyei sportéletnek.
Molnár Kálmán pályafutását Veszprémben kezdte, majd Balatonalmádiban épített fel sikeres kézilabdacsapatot. Nevéhez fűződik a Balatoni KC megalapítása is 2002-ben, amely Balatonfüred és Alsóörs közös együttműködéséből született, és a mai Balatonfüredi KSE elődjének tekinthető. Öt évtizeden át dolgozott a sportágért, mindig szívvel-lélekkel képviselve a kézilabdát.
A klub egyik elnökségi tagja, Burka Tibor így emlékezett rá:
Kálmán egy igazi nyüzsgő ember volt, a szó legjobb értelmében. Fáradhatatlanul dolgozott, mindenkit ismert, és mindenhol ott volt, ahol kézilabdáról volt szó. Imádta a sportot, és ritkán fordul elő, de most sírtam. Óriási veszteség ez a füredi közösségnek.
Molnár Kálmán neve örökre összeforrt a Balaton-felvidék kézilabdájával, munkássága és elhivatottsága példaként marad meg a következő generációk számára is - írja a Tények.hu.
