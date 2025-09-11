Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Gyászol a sportvilág: elhunyt a kézilabda meghatározó alakja

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 13:40
Az egész környéket megrázta a halálhír.

Szomorú hír rázta meg a magyar kézilabda világát: 83 éves korában elhunyt Molnár Kálmán, a Balatonfüredi KSE elnökségi tagja, aki évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt a Veszprém vármegyei sportéletnek.

Balatonfüred
Egész Balatonfüred gyászol Fotó: rawpixel.com / Roungroat / freepik.com

Molnár Kálmán pályafutását Veszprémben kezdte, majd Balatonalmádiban épített fel sikeres kézilabdacsapatot. Nevéhez fűződik a Balatoni KC megalapítása is 2002-ben, amely Balatonfüred és Alsóörs közös együttműködéséből született, és a mai Balatonfüredi KSE elődjének tekinthető. Öt évtizeden át dolgozott a sportágért, mindig szívvel-lélekkel képviselve a kézilabdát. 

A klub egyik elnökségi tagja, Burka Tibor így emlékezett rá: 

Kálmán egy igazi nyüzsgő ember volt, a szó legjobb értelmében. Fáradhatatlanul dolgozott, mindenkit ismert, és mindenhol ott volt, ahol kézilabdáról volt szó. Imádta a sportot, és ritkán fordul elő, de most sírtam. Óriási veszteség ez a füredi közösségnek.

Molnár Kálmán neve örökre összeforrt a Balaton-felvidék kézilabdájával, munkássága és elhivatottsága példaként marad meg a következő generációk számára is - írja a Tények.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
