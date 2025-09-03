A budapesti dugóban állva nem mindegy: Ezekkel az autócsodákkal járnak a Fradi játékosai

Új kocsikkal járnak a Fradi női kézilabdázói, miután a nagy sikerre való tekintettel újabb egy évvel meghosszabbították együttműködésüket a mobilitási partnerükkel. A Magyar Kupa-címvédő együttes játékosai és edzői stábja Monoron vehették át a vadonatúj autócsodákat.

Csodás autókat kaptak a Fradi női kézilabdacsapatának játékosai Fotó: Dömötör Csaba

Egy nagy öröm volt, hogy az elmúlt évben el tudtuk kezdeni az együttműködést. Egy olyan élményben részesültünk mi is, meg a Toyota-család, ami egy nagy öröm. Öröm az, hogy a lányok élvezték az új autókat, az új modelleket

- nyilatkozta a Fradi Médiának Kovács Péter, az autóház tulajdonosa. A Toyota igazi csajos autókat, CH-R-modelleket adott a Fradi játékosainak, amelyek ára 12 millió forintnál kezdődik.

Rajta van az autókon a Fradi-címer

Nagyon örültem neki, hogy rajta volt a címer, mert én is sokszor tapasztaltam azt, hogy mellém gurultak, leengedték az ablakot, vagy éppen dudáltak és kiabálták, hogy Hajrá, Fradi! Ez mindig jó érzéssel töltött el, különösen akkor, amikor engem is megismertek, hiszen ugye a nevünk is rajta van az autón

- mondta Márton Gréta. A kézilabdázó hozzátette, nagy segítséget jelent számára, hogy a kocsiban automata váltó van.