Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A budapesti dugóban állva nem mindegy: Ezekkel az autócsodákkal járnak a Fradi játékosai

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 19:00
autókézilabda
Nem kell már a manuális váltóval bajlódniuk a budapesti dugóban. Csodás autókat kaptak a Fradi női kézilabdacsapatának játékosai.
B.
A szerző cikkei

Új kocsikkal járnak a Fradi női kézilabdázói, miután a nagy sikerre való tekintettel újabb egy évvel meghosszabbították együttműködésüket a mobilitási partnerükkel. A Magyar Kupa-címvédő együttes játékosai és edzői stábja Monoron vehették át a vadonatúj autócsodákat.

Fradi
Csodás autókat kaptak a Fradi női kézilabdacsapatának játékosai Fotó: Dömötör Csaba

Egy nagy öröm volt, hogy az elmúlt évben el tudtuk kezdeni az együttműködést. Egy olyan élményben részesültünk mi is, meg a Toyota-család, ami egy nagy öröm. Öröm az, hogy a lányok élvezték az új autókat, az új modelleket

- nyilatkozta a Fradi Médiának Kovács Péter, az autóház tulajdonosa. A Toyota igazi csajos autókat, CH-R-modelleket adott a Fradi játékosainak, amelyek ára 12 millió forintnál kezdődik.

Rajta van az autókon a Fradi-címer

Nagyon örültem neki, hogy rajta volt a címer, mert én is sokszor tapasztaltam azt, hogy mellém gurultak, leengedték az ablakot, vagy éppen dudáltak és kiabálták, hogy Hajrá, Fradi! Ez mindig jó érzéssel töltött el, különösen akkor, amikor engem is megismertek, hiszen ugye a nevünk is rajta van az autón

- mondta Márton Gréta. A kézilabdázó hozzátette, nagy segítséget jelent számára, hogy a kocsiban automata váltó van.

Nem kell bajlódni azzal, hogy amikor dugóban állok Budapesten, akkor mennyit kell váltani. Nagyon szeretem ezt a kijelzőt is, mindent lehet rajta látni. Szeretem váltogatni a zenéket, rádiót hallgatok, úgyhogy ezt tényleg nagyon szeretem. Egyszerűbb követni a GPS-t is, úgyhogy minden nagyon komfortos, van elég hely is. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu