Botrány a Tisza Párt új arcának szállodájában, betelt a pohár a vendégeknél

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 08:34
Kötcsén mutatta be Magyar Péter Forsthoffer Ágnest, a Tisza Párt új alelnökét.
Kötcsén mutatta be Magyar Péter Forsthoffer Ágnest, aki a Tisza Párt új alelnökeként lépett színre. A választás sokakban értetlenséget váltott ki, hiszen Forsthoffer neve eddig leginkább a balatonfüredi Hotel Margaréta botrányai kapcsán került elő - írja a Tények.

Kötcsén mutatta be Magyar Péter Forsthoffer Ágnest, aki a Tisza Párt új alelnökeként lépett színre / Fotó:  Ripost

A négycsillagosként hirdetett szálloda valójában messze elmarad ettől a szinttől. A vendégek sorra számolnak be koszos, elhanyagolt szobákról, pókhálókról, lestrapált bútorokról, működésképtelen klímáról és fűtés nélküli téli éjszakákról. A hotel kínálata gyakran merő átverésnek tűnik: a svédasztal hiányzik, helyette feláras szolgáltatásokkal átverik és lehúzzák a vendégeket, akiknek még a fürdőköpenyért és a felszolgált csapvízért is fizetniük kell.

Mindezt tetézi, hogy a szobákért borsos árakat kérnek el: akár 1 millió forintba is kerülhet egy hét egy család számára, akik végül csalódottan, átverve érzik magukat. Több vendég véleménye szerint: 

Ez nem négy-, hanem maximum háromcsillagos szint, és az is jóindulattal.



 



A legfelháborítóbb esetek között említik a wellness-részleg botrányát, ahol a csúszós padló miatt egy kisgyermek balesetet szenvedett. Bár figyelmeztető táblákat kihelyeztek, sokan úgy vélik: a hotel üzemeltetője szándékosan spórol a biztonságon.

 

Forsthoffer Ágnes politikai pályája sem indult fényesen: 2024-ben Balatonfüreden függetlenként indult az önkormányzati választáson, de csúfos vereséget szenvedett. Ezért különösen visszatetsző volt, hogy Kötcsén hazugsággal indította bemutatkozását: azt állította, most először áll politikai színpadon, és ezek az első mondatai. Holott köztudott, hogy már egy évvel korábban próbálkozott a politikában – sikertelenül.

Ehhez képest most, egy évvel később, már a Tisza Párt harmadik alelnökeként tevékenykedik – köszönhetően annak, hogy Magyar Péter Kötcsén bemutatta őt.

Sokak szerint Magyar Péter súlyos hibát követett el, amikor Forsthoffer Ágnest éppen Kötcsén, a Tisza rendezvényén mutatta be a párt színeiben.

 

