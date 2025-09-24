Elhunyt Székely Tamás, a MÁV Tilinkó dallamának megalkotója

Székely Tamás 1972-ben, a MÁV jeligés pályázatán indult, és megalkotta azt a dallamsort, amely azóta is minden utas fülében ismerősen cseng: a D–A–H–A–Fisz–G–Fisz hangokat.

Székely Tamás neve örökre összefonódott a magyar vasúttal Fotó: MÁV-csoport

Székely Tamás öröksége

A zeneszerű jelzés nem csupán egy szignál volt, hanem egy teljesen új műszaki megoldás is. Székely nem állt meg a dallam megalkotásánál, hanem egy olyan berendezést is tervezett hozzá, amely teljesen elektronikus működésű volt, mozgó alkatrészek nélkül. Ez lett a DG-1, azaz a „dallamgenerátor 1”, amely 1973 októberében csendült fel először a Keleti pályaudvaron. A rendszer alapját a már 1964-ben üzembe állított MÁVOX hangrendszer adta, amelynek lehetőségeit Székely tökéletesen ismerte és használta ki – írja a MÁV-csoport.

Az utasok gyorsan megszerették a figyelmeztető jelzést, amelyet kedvesen Tilinkó néven kezdtek emlegetni. A MÁV később egységes utastájékoztatási rendszerének alapjává tette a dallamot, amely mára valódi hungarikummá vált. A cél kezdettől az volt, hogy a rövid motívum felkészítse az utazókat a fontos közleményekre, így váltva fel az addig megszokott, egyhangú „Figyelem, figyelem!” felhívásokat.

Székely Tamás munkája bizonyította, hogy a mérnöki zsenialitás és a zenei érzék különleges találkozása maradandó élményt teremthet. Ahogy a MÁV is kiemelte:

mérnöki zsenialitás és egy finom dallam párosításával olyan emlékezetes hangzásvilágot lehet teremteni, amely generációkon át elkísér minket

Életének 100. évében elhunyt Székely Tamás emlékét a vasúttársaság örökre megőrzi, a „Tilinkó” hangja pedig továbbra is minden utas számára a magyar vasút egyik legkedvesebb jelképe marad.