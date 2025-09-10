Gyászol a sportvilág, négy műtétet követően hunyt el sokak kedvenc birkózója

Nemrég érkezett a hír, hogy a WWE és a WCW korábbi birkózója, Chuck Coates 63 éves korában elhunyt, négy szívműtétet követően. Az észak-karolinai születésű Coates több szívproblémával is küzdött, emiatt kellett egy hét alatt végrehajtani a beavatkozásokat.

Elhunyt sokak kedvenc birkózója / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Csodálatos férjem, Chuck Coates, hajnali 3:44-kor vette az utolsó lélegzetét ezen a földön, és először a mennyben, miközben fogtam a kezét. Kérlek, imádkozzatok a családunkért, mialatt próbálunk eligazodni az elkövetkezendő napokban!

- jelentette be a tragédiát hétfőn a birkózó felesége, Cynthia.

Former WWF & WCW Star Chuck Coates Passes Away at 63 After Heart Complications https://t.co/eoH2ZO3Lpf pic.twitter.com/ee5JW8nBC3 — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) September 8, 2025

Coates birkózóként a WCW-nek és a WWF-nek dolgozott, olyan nagy nevek mellett, mint Ricky Steamboat, Lex Luger, Steve Austin, Bobby Eaton, Andre the Giant, Bad News Allen és Kurt Angle. Utolsó mérkőzésére márciusban került sor, ekkor a Mid-Atlantic Territory Wrestling csapatában birkózott. Chuck Coates egyébként az Észak-Karolinai Állami Egyetemen tanult, és egy évtizeden át aktív rajongója, valamint kommentátora volt az egyetem birkózó- és futballcsapatainak - írja a Daily Star.

