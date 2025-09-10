Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a sportvilág, négy műtétet követően hunyt el sokak kedvenc birkózója

WWE
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 09:20
gyászelhunytChuck CoatesWCWbirkózó
A felesége kezét fogva hunyta le örökre a szemét.
Bors
A szerző cikkei

Nemrég érkezett a hír, hogy a WWE és a WCW korábbi birkózója, Chuck Coates 63 éves korában elhunyt, négy szívműtétet követően. Az észak-karolinai születésű Coates több szívproblémával is küzdött, emiatt kellett egy hét alatt végrehajtani a beavatkozásokat.

Elhunyt sokak kedvenc birkózója / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Csodálatos férjem, Chuck Coates, hajnali 3:44-kor vette az utolsó lélegzetét ezen a földön, és először a mennyben, miközben fogtam a kezét. Kérlek, imádkozzatok a családunkért, mialatt próbálunk eligazodni az elkövetkezendő napokban!

- jelentette be a tragédiát hétfőn a birkózó felesége, Cynthia.

Coates birkózóként a WCW-nek és a WWF-nek dolgozott, olyan nagy nevek mellett, mint Ricky Steamboat, Lex Luger, Steve Austin, Bobby Eaton, Andre the Giant, Bad News Allen és Kurt Angle. Utolsó mérkőzésére márciusban került sor, ekkor a Mid-Atlantic Territory Wrestling csapatában birkózott. Chuck Coates egyébként az Észak-Karolinai Állami Egyetemen tanult, és egy évtizeden át aktív rajongója, valamint kommentátora volt az egyetem birkózó- és futballcsapatainak - írja a Daily Star. 
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu