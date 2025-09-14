Szörnyű fejsérülést szenvedett, kómába került a 25 éves sportoló

Olaszország és az alpesi sí világa lélegzetvisszafojtva várja a híreket Matteo Franzosóról, aki egy chilei edzésén bukva életveszélyes koponyasérülést szenvedett.

Matteo Franzoso balesete után az életéért küzdenek a chilei orvosok

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A 25 éves olasz élsportolót a helyi elsősegély után mentőhelikopterrel szállították La Parvából egy santiagói kórházba, ahol mesterséges kómában tartják.

Franzoso az október 26-án, Ausztriában kezdődő világkupa-szezonra készült Chilében a csapatával, amikor megtörtént a baleset.

"Az olasz szövetség (FISI) egészségügyi bizottsága szoros kapcsolatban van a chilei kezelőorvosokkal, akik figyelemmel követik a helyzetet" – közölte a FISI.

Matteo Franzoso 2021-ben, a grödeni világkupa-versenyen debütált szuper-óriásműlesiklásban, és azóta összesen 17 versenyen vett részt. Kétszer szerzett pontot, 2023-ban Cortina d’Ampezzo a 28., idén februárban pedig Crans Montanában a 30. helyen zárva.