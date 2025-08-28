Most érkezett: súlyos balesetet szenvedett Tour de France legendája

A brit négyszeres Tour de France győztes, Chris Froome hihetetlen baleset után került mentőhelikopterrel kórházba.

Négyszeres Tour de France-győztes életéért küzdenek Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A dél-franciaországi, augusztus 28-ai baleset során a 40 éves sportoló súlyos sérüléseket szenvedett. Froome éppen Toulonban járt kerékpáros edzésen, amikor balesetet szenvedett, amiről a csapata így nyilatkozott:

Szerencsére Chris állapota stabil, és nem szenvedett fejsérülést, azonban a vizsgálatok megerősítették a tüdőösszeesést, öt bordatörést és ágyékcsigolya-törést, amelyek miatt ma délután megműtik.

A csapat hozzátette, hogy a csütörtöki műtétet követően friss információkat adnak a kitüntetett kerékpáros állapotáról, és megemlítették, hogy a balesetben más kerékpáros nem sérült meg.

A kenyai Nairobiban született brit kerékpáros a pályafutása során sportágának egyik legelismertebb alakjává vált. Froome négy Tour de France címet és két olimpiai bronzérmet nyert, továbbá 2015-ben OBE-renddel (Brit Birodalom Rendjének Tisztje) tüntették ki az ország kerékpáros közösségéhez való hozzájárulásáért. 2015 és 2017 között háromszor egymás után nyerte meg a Tour de France-t, első győzelmét pedig 2013-ban aratta - írja a People.