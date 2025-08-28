Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: súlyos balesetet szenvedett Tour de France legendája

Tour de France
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 18:05
biciklisbaleset
Mentőhelikopterrel szállították el a sportolót.
CJA
A szerző cikkei

A brit négyszeres Tour de France győztes, Chris Froome hihetetlen baleset után került mentőhelikopterrel kórházba.

Hihetetlen baleset: négyszeres Tour de France-győztes életéért küzdenek
Négyszeres Tour de France-győztes életéért küzdenek Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A dél-franciaországi, augusztus 28-ai baleset során a 40 éves sportoló súlyos sérüléseket szenvedett. Froome éppen Toulonban járt kerékpáros edzésen, amikor balesetet szenvedett, amiről a csapata így nyilatkozott:

Szerencsére Chris állapota stabil, és nem szenvedett fejsérülést, azonban a vizsgálatok megerősítették a tüdőösszeesést, öt bordatörést és ágyékcsigolya-törést, amelyek miatt ma délután megműtik.

A csapat hozzátette, hogy a csütörtöki műtétet követően friss információkat adnak a kitüntetett kerékpáros állapotáról, és megemlítették, hogy a balesetben más kerékpáros nem sérült meg.

A kenyai Nairobiban született brit kerékpáros a pályafutása során sportágának egyik legelismertebb alakjává vált. Froome négy Tour de France címet és két olimpiai bronzérmet nyert, továbbá 2015-ben OBE-renddel (Brit Birodalom Rendjének Tisztje) tüntették ki az ország kerékpáros közösségéhez való hozzájárulásáért. 2015 és 2017 között háromszor egymás után nyerte meg a Tour de France-t, első győzelmét pedig 2013-ban aratta - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu