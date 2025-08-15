Jön a kistestvér? Szoboszlai Dominik kimondta, ekkor érkezhet a második baba

Már hetek óta édesapa Szoboszlai Dominik, aki feleségével együtt egy kislánynak örülhet. A labdarúgó a hétvégén arról beszélt, mennyiben változtatta meg az életét a pici érkezése.

Szoboszlai Dominik most már édesapaként focizik / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai kitért arra, a család mellett az is fontos, hogy ő kipihent és egészséges legyen, hogy aztán az edzéseken maximális erőbedobással hajtson és elkerüljék a sérülések. Éppen ezért feleségével, Buzsik Borkával úgy szervezték, hogy napközben főleg Dominik van a kicsivel, éjszaka viszont ha kell, akkor anyukája ébred fel a kislányhoz. Egy új interjúban Szoboszlai ennél is tovább megy, már a kistestvérről beszél. Igaz, viccesen egy feltételhez kötötte a második baba ötletét.

Kevesebbet alszom. Teljesen más, mint eddig. Ő lett a prioritás minden téren. Nagyon sok odafigyelést igényel, de ez ilyenkor teljesen normális.Én mindenképp szeretném a kistesót. De azért előbb megnézem, hogy alszik éjszakánként, és utána megmondom

- mondta a HVG-nek labdarúgó, aki már azon is gondolkozott, hogy egy új tetoválása legyen a kislányáról.

"Gondolkoztam sokat, de még nem jutottam dűlőre, pontosan hogy is akarom. Nem akarok olyat, ami mindenkinek van, mint például egy talplenyomat. Valami újat és különlegeset szeretnék."

Szoboszlai kezd a bajnokságban

Az elveszített angol szuperkupa után nem sokáig szomorkodhatnak Liverpoolban. A bajnok címvédőként elsőként játszik a bajnokságban, pénteken hazai pályán a Bournemouth lesz az ellenfél (21.00, Tv: Match4).