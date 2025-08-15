Jön a kistestvér? Szoboszlai Dominik kimondta, ekkor érkezhet a második baba

Már hetek óta édesapa Szoboszlai Dominik, aki feleségével együtt egy kislánynak örülhet. A labdarúgó a hétvégén arról beszélt, mennyiben változtatta meg az életét a pici érkezése.
Szoboszlai kitért arra, a család mellett az is fontos, hogy ő kipihent és egészséges legyen, hogy aztán az edzéseken maximális erőbedobással hajtson és elkerüljék a sérülések. Éppen ezért feleségével, Buzsik Borkával úgy szervezték, hogy napközben főleg Dominik van a kicsivel, éjszaka viszont ha kell, akkor anyukája ébred fel a kislányhoz. Egy új interjúban Szoboszlai ennél is tovább megy, már a kistestvérről beszél. Igaz, viccesen egy feltételhez kötötte a második baba ötletét.
Kevesebbet alszom. Teljesen más, mint eddig. Ő lett a prioritás minden téren. Nagyon sok odafigyelést igényel, de ez ilyenkor teljesen normális.Én mindenképp szeretném a kistesót. De azért előbb megnézem, hogy alszik éjszakánként, és utána megmondom
- mondta a HVG-nek labdarúgó, aki már azon is gondolkozott, hogy egy új tetoválása legyen a kislányáról.
"Gondolkoztam sokat, de még nem jutottam dűlőre, pontosan hogy is akarom. Nem akarok olyat, ami mindenkinek van, mint például egy talplenyomat. Valami újat és különlegeset szeretnék."
Az elveszített angol szuperkupa után nem sokáig szomorkodhatnak Liverpoolban. A bajnok címvédőként elsőként játszik a bajnokságban, pénteken hazai pályán a Bournemouth lesz az ellenfél (21.00, Tv: Match4).
