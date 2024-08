Megmutatta meseszép szerelmét az olimpiai ezüstérmes Halász Bence, őt is a sportból ismerhetjük

A magyar csapat egyik kellemes meglepetését okozta Párizsban, a 2024-es olimpián Halász Bence. A kalapácsvető élete egyik legjobb ereményét érte el, ezüstérmes lett 79,97-es eredménnyel. Csak a szám toronymagas esélyese, a kanadai Ethan Katzberg előzte meg.

Halász Bence tizenkét év után nyert olimpiai érmet a magyar atlétikának, Fotó: Origo

Halász Bencét édesanyja és szerelme is elkísérte Párizsba. Barátnője szintén sportoló, Kerekes Dóra diszkoszvető.

Halász Bence szerelme is válogatott sportoló

Tavaly ő is ott a budapesti világbajnokságon, az olimpia azonban nem jött össze neki. A Nyíregyháza sportolója így is sokat segített Halásznak, akit támogatott a párizsi felkészülésében. El is készült kettejükről a közös fotó természetesen az ezüstéremmel.

Tavaly a budapesti világbajnokságon is Dóra volt az első, aki magához ölelte a friss bronzérmest. Ez az igazi szerelem.

Halász Bence duplán ünnepelhetett Párizsban, ugyanis éppen a 27. születésnapján lett olimpiai ezüstérmes.