„Zsombort még ellenfélként is mindenki kedvelte” – Megemlékezés az előszállási baleset áldozatáért

Egy apró hiba vagy figyelmetlenség torkollott hatalmas tragédiába augusztus 13-án, a hajnali órákban, amikor a Fejér vármegyei Előszállás egyik üzemanyagtöltő állomásán egy tankolás közben elszabadult teherautó az oszlophoz szorította 22 éves sofőrjét. Az előszállási baleset áldozata Varga Zsombor, aki ráadásul tehetséges labdarúgó is volt.

Az NB III-ban is futballozott, majd Sárosd színeiben szerepelt az előszállási baleset áldozata, Varga Zsombor, akit mindenki kedvelt. Fotó: Sárosd NKSC / Facebook

Mindenki kedvelte az előszállási balesetben elhunyt Zsombort

A szörnyű tragédia áldozata, Varga Zsombor korábban a Paks labdarúgójaként a többi között 13 harmadosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A 2022/2023-as szezont már a Fejér vármegyei első osztályban szereplő Sárosd NKSC csapatánál kezdte meg. A klub vezetősége így emlékezett meg Zsomborról:

Az utóbbi időben sajnos a munkája miatt már nem tudott olyan aktív részt vállalni a csapat életében, mint korábban, de jól jellemzi a hozzáállását, hogy amikor ideje engedte, akár csak egy edzésre is, de mindig ellátogatott hozzánk. Zsombor egy rendkívül fiatal, de annál szorgalmasabb és tehetségesebb fiatalember volt, aki kitartóan küzdött a céljaiért és túl korán hagyta el ezt a világot. Felfoghatatlan tragédia, ami történt

– olvasható a csapat közleményében, amit a Facebookon tettek közzé.



A sárosdi klub vezetőségéből Németh Réka így mesélt Zsomborról a Borsnak:

Egy ilyen embert elveszíteni, mint amilyen Zsombi is volt, az egész ország számára tragédia. Hálásak vagyunk azért, hogy megismerhettük őt és biztosak vagyunk abban, hogy bárki más, aki ismerte őt, hasonló jókat tudna csak mondani róla.



Azt, hogy pontosan milyen ember volt az előszállási tragédia áldozata, azt jól mutatja, hogy még a ellenfelei is kedvelték és tisztelték őt.



Nem hittük el, mindenki hitetlenkedve fogadta a tragikus hírt, mert Zsombort még ellenfélként is mindenki kedvelte. Igaz, hogy az utóbbi időben már ritkábban láttuk őt a labdarúgópályán, mert állítólag nagyon sokat dolgozott. Valószínűleg egy ilyen sűrű munkanap elején történt a tragikus baleset is. Mindenki nevében mondhatom, aki valaha is játszott Zsomborral vagy éppen ellene, hogy megrendített minket a halála, mert egy csupaszív ember volt

– árulta el egy neve elhallgatását kérő labdarúgó, aki ellenfélként többször is pályára lépett Varga Zsombor ellen.