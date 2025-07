Újabb tragédia rázta meg a sportvilágot: elhunyt a népszerű motorversenyző

Az első szabadedzés során, a franciaországi Magny-Cours-i pályán Borja Gómez motorjával lesodródott az aszfaltcsíkról, és a mögötte érkező versenyző elütötte. Az ütközés következményei sajnos végzetesek voltak.

Borja Gómez, az ígéretes motorversenyző tragikus hirtelenséggel életét vesztette, mindössze 20 évesen / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Borja Gómez ígéretes jövő előtt állt

Borja Gómez a spanyol Supermoto bajnokságban kezdte karrierjét, majd 2019-ben a Kawasaki Kupában folytatta. Ezt követően a Superbike kategóriában is megmutatta tehetségét - 2021-ben és 2022-ben is ezüstérmes lett a spanyol bajnokságban. 2023-ban a Moto2 világbajnokságban is rajthoz állhatott a Fantic Racing csapat színeiben, ahol 13 futamon versenyzett.

Az idei évben a FIM Stock Európa-bajnokságban remekelt, és sokan biztosra vették, hogy hamarosan visszatérhet a Moto2 mezőnyébe – ahogy arról maga is álmodott. Borja nemcsak gyorsaságával és technikai tudásával vívta ki a motorsport világának elismerését, hanem szerénységével, emberi hozzáállásával és pozitív személyiségével is.

A Honda Laglisse csapat megrendülten adott hírt versenyzője elvesztéséről az Origo információi szerint:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Borja Gómez a Magny-Cours pályán, a Stock Európa-bajnokság első szabadedzésén elszenvedett súlyos baleset következtében elhunyt. Borját nemcsak kivételes tehetsége miatt fogjuk emlékezetünkben őrizni, hanem azért is, mert nagyszerű ember volt. Kedvessége és mosolya örökre velünk marad. Az egész Laglisse csapat nevében őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és barátainak ezekben a nehéz időkben. Szeretünk, Borja. Nyugodj békében.

