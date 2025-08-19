Mégis összejön a sportvilág álompárja, mindenki rájuk figyel

Néhány napja még arról szóltak a hírek a két teniszcsillag kapcsán, hogy a páros mégsem indul együtt a US Openen. Ugyanis Carlos Alcarazra hétfő este még a Cincinnati Open döntője várt Jannik Sinner ellen, kedd este pedig már Emma Raducanu oldalán kellett volna pályára lépni a US Open vegyes párosának nyolcaddöntőében. Minden jel arra utalt, hogy Alcaraz sűrű programja leküzdhetetlen akadálynak bizonyul, mindaddig amíg a világelső Sinner elleni mérkőzés kevesebb mint fél óra játék után félbeszakadt.

Carlos Alcaraz és Emma Raducanu új esélyt kapott Fotó: Nathan Stirk

Carlos Alcaraz 23 perc alatt nyert Cincinnatiben

Az olasz teniszező az első szett végéhez közeledve letette ütőjét, és visszalépett a mérkőzéstől.

Nem tudok mozogni – úgy érzem mindjárt összeesek

– mondta edzőinek Sinner, aki állítólag már a meccs előtt is betegséggel küzdött.

Alcaraz elismerte, hogy nem így akarta legyőzni legnagyobb riválisát, és sajnálja, hogy így ért véget a mérkőzés – írja a The Sun. Ennek köszönhetően a döntő jóval a tervezett idő előtt – nagyjából magyar idő szerint 21:30-kor – véget ért, ezzel lehetőséget adva a spanyol számára, hogy a vártnál kipihentebb állapotban érkezzen New Yorkba, és csatlakozzon a brit teniszezőnőhöz a kedd este 20:00-kor kezdődő találkozón. Alcaraz és Raducanu kapcsán hónapok óta arról is pletykálnak, hogy a magánéletben sem közömbösek egymás iránt. Ha együtt fognak játszani, akkor alighanem mindenki őket figyeli majd.