Undorító módon viselkedtek Boris Beckerrel a börtönben, itt vannak a részletek

Boris Beckert 2022 decemberében helyezték szabadlábra a brit hatóságok, miután nyolc hónapot letöltött a londoni bíróság által rá kiszabott két és fél év szabadságvesztésből. Az egykori kiváló teniszező adócsalás és vagyonelrejtés miatt került a rácsok mögé. A londoni Wandsworth börtönben töltött időszakáról most megdöbbentő részletek derültek ki.

Az ott dolgozó biztonsági őrök létrehoztak egy WhatsApp csoportot, ennek a tartalmát teregette ki most egy névtelen bejelentő. A beszélgetésekben 27 alkalmazott vett részt, köztük a börtönigazgató is. A szöveges üzenetekben az alkalmazottak állítólag vicceltek a fogvatartottakon, és pletykákat osztottak meg róluk. Azt írták, hogy szórakoztatta őket az egyik fogoly öngyilkossága. De megosztottak nőgyűlölő jellegű üzeneteket és képeket is - írja az Origo.

Boris Beckert is alázták az őrök

A kibeszélésből a 10-szeres Grand Slam-győztes Becker sem maradhatott ki, akiről szintén nagyon méltatlan üzeneteket írtak.

"Ijedtnek tűnt, amikor belépett”; „Legalább ököllel arcon ütötted? Ez nagyszerű lett volna, szerettem volna látni"; "Ma este biztosan lát majd néhány új herét"

– viccelődtek egymással a börtönőrök.

A londoni börtön szóvivője jelezte, a két érintettet kirúgták az intézményből.

Ez a viselkedés bemocskolja a börtönszemélyzet többsége által végzett kemény és tisztességes munkát. A két érintettet, aki ebben benne volt tavaly kirúgták.

Boris Becker erre a botrányra nyilvánosan még nem reagált, képviselői azt mondták, semmit sem tudnak az alkalmazottak között küldött titkos üzenetekről.