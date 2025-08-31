Gólyahírrel sokkolt az 57 éves világsztár, Schumachernek nem maradt esélye

Kéz a kézben vonult végig egy németországi díjátadó vörös szőnyegén Boris Becker és 23 évvel fiatalabb, várandós felesége. Lilian de Carvalho Monteiro meseszép kismama, egy csillogó ruhában pedig az egyre jobban gömbölyödő terhespocakját is megmutatta - írtuk augusztus 26-án. Az egykori teniszklasszis, Becker tehát 57 évesen édesapa lesz.

23 év korkülönbség: Becker és párja gyermeket várnak Fotó: Georg Wendt / Northfoto

A Liverpool-drukkerek csalódottsága napról napra nő. A klub rekordigazolása, Florian Wirtz ugyanis eddig messze nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A német középpályás teljesítménye gyenge, statisztikái kiábrándítóak, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy valóban megérte-e a 125 millió eurós befektetés - írtuk keddi anyagunkban.

...

Immár biztossá vált, hogy Mick Schumacher a 2026-os szezonra sem térhet vissza versenyezni a Forma-1-be. A korábbi híreket megerősítve a mezőnybe jövőre beszálló Cadillac bejelentette, hogy Valtteri Bottas és Sergio Pérez személyében két rutinos pilótát szerződtetett - írtuk augusztus 28-án, és a részletekről ezen a linken olvashatsz.