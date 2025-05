„Nem a bennmaradás a fő cél" - A kapitány elárulta a hokisok valódi tervét

Már bőven abban a szakaszában jár a jégkorong-világbajnokság, amikor számolgatni szoktunk. Persze leginkább ahhoz szoktunk hozzá, hogy a divízió 1-es vb-ken azt méricskéljük, hogy miként juthatunk fel, most viszont a bennmaradáson matekozunk. A magyar válogatott három ponttal áll, és elég könnyen elérheti a célját: ha Kazahsztán egyetlen pontot sem szerez a további meccseken, akkor Majoross Gergely együttese jövőre is az elitben folytathatja. A szövetségi kapitány azonban már a vb előtt is elmondta, leginkább a fejlődés a cél.

A magyar csapat főképp védekezett a csehek ellen Fotó: Vörös Dávid

- Nem különösebben számolgatok, de akkor is hazudnék, ha azt mondanám, hogy most nem játsszuk végig a lehetséges opciókat. Szerintem ez természetes dolog, és a srácoknak is azt mondjuk, hogy értjük, mindenkiben motoszkál ez a dolog, és ez oké, csak ne vigye el a fókuszt.

Mi nem azért jöttünk, hogy bennmaradjon a csapat, hanem azért, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a 21 harmadnyi A-csoportos játékból. Ha holnap garantálja nekünk valaki, hogy bennmaradunk, az sem jelenthetné azt, hogy hátra dőlünk.

Nekünk ez óriási lehetőség a fejlődésre, zárkózzunk az élcsapatokhoz, tapasztaljunk dolgokat, amiket eddig nem tapasztaltunk, ebből kell kihozni a legtöbbet a jövőre nézve. Az érdekel, hogy a teljesítményünk milyen. Azzal a teljesítménnyel pedig boldogok vagyunk, amit eddig nyújtottunk. Akkor is, ha látjuk a gyengébb időszakokat, de szerintem ebből tudtunk tanulni, és ez a tanulság nekünk fontos - fogalmazott a kapitány a Borsnak.

A magyar csapat kikapott Németországtól, az Egyesült Államoktól és Csehországtól, közben pedig legyőzte Kazahsztánt. Pénteken (a felvezető műsor 15.30-kor kezdődik, tv: Sport 1) a házigazda dánok ellen folytatjuk. Ha nyerünk, akkor szinte borítékolható a bennmaradás, de ahogy Majoros Gergely említette, ettől még nem dőlne hátra a csapat...