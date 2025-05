Ajándékot kaptak a magyarok a vb-n, így biztosan bennmarad a válogatott

Rengeteget érhet a magyar férfi jégkorong-válogatott kazahok elleni 4-2-es sikere a világbajnokságon. Szerdán ugyan nem lépett pályára a magyar csapat, így is kedvező eredmények születtek a számunkra. A házigazda dánok is verték a kazahokat, USA pedig csak hosszabbításban gyűrte le a norvégokat. A norvégok pontszerzése a magyarok számára is ajándék.

Az USA is besegített a magyaroknak Fotó: Eurasia Sport Images

Amennyiben a kazah válogatott innentől minden meccsét elveszíti (Csehország, USA és Svájc ellen), akkor a magyarok már biztosan bennmaradnak. Legrosszabb esetben is ez a két csapat zár 3 ponttal, s egymás elleni összevetésben a mieink a jobbak.

A magyar csapat csütörtökön Csehország ellen játszik (20.20, Tv: Sport1TV)