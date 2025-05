A világbajnok sztár is elismerte, nem könnyű a magyarok ellen játszani

Nem borította Csehország ellen a papírformát a magyar jégkorong-válogatott, ám így is helyt álltak a mieink a címvédő ellen a világbajnokságon. A csapat 6-1-re kikapott, de amire igencsak büszke lehet, a második harmadot 1-1-es döntetlenre hozta le a világ egyik legjobb csapata ellen.

David Pastrnák volt a meccs legjobbja Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

A csehek legjobbja a magyarok ellen is villogott. David Pastrnák két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott, s vezeti a torna pontlistáját. A Boston Bruins évi 13 millió dollárt kereső szélsője az NHL-ben is top tízes játékosnak számít, nem könnyű őt meglepni, de a magyar csapatnak sikerült.

"Még egyetlen jó első harmadot sem játszottunk a vb-n" – idézi a csatárt a Magyar Nemzet.

Az olyan csapatok ellen, mint a magyar, gyorsan meg akarod szerezni a vezetést és irányítani a játékot. Szerencsések voltunk, mert sikerült előnybe kerülni, de a második harmadban a magyar csapat visszatámadott, abban a szakaszban nagyon jól játszott, mi pedig kizökkentünk.

Pastrnak tehát elismerően beszélt a mieinkről, akik pénteken újra jégre lépnek. A gárda a házigazda dánok ellen játszik, a meccset a felvezető műsorral együtt a Sport1 TV 15.30-tól közvetíti.