Üzent a lányoknak a Fradi új tinisztárja

Már a nagy rivális Újpestnek is betalált, s már négy gólnál jár a bajnokságban ifjabb Lisztes Krisztián. A "nagy" Lisztes Krisztián a rangadón a helyszínen nézte fiát, még csak a héten lesz 18 esztendős, de már elérte azt, amit édesapja: tizenéves korára a Fradi-drukkerek kedvence lett.

Lisztes (balra) az Újpest ellen fontos gólt lőtt Fotó: Török Attila

- Hogy őszinte legyek, nem gondoltam volna, de most leírhatatlanul boldog vagyok. Viszont azt ki kell emelnem, hogy ez nem egyéni érdem, a gólomat a csapattársaknak is köszönhetem. Nem csak rajtam múlt, hogy már az első Újpest elleni mérkőzésemen sikerült a kapuba találnom. Remélem, nem ez volt az utolsó, és még sok ilyen derbin szerzett gólnak örülhetek majd - mondta az Origónak adott interjújában Lisztes, aki még egy éve sem gondolta volna, hogy ennyire beindul neki a szekér a nagy csapatban. Persze tudja, a jövőben is sokat kell még tennie a sikerekért.

- Csak a játékra fókuszálok, a továbbiakban száz százalékban a keret tagja akarok lenni, ehhez pedig szükség van a jó játékra. Egyelőre az a legfontosabb számomra, hogy minél több játéklehetőséghez jussak a jövőben.

Lisztes a magánéletéről csak keveset szeretne beszélni, de a lányoknak már most üzent: Első a foci!

A magánéletemről én sem szeretek annyira beszélni, de annyit elárulhatok, hogy most bizony a foci az első. Nem tehetem meg, hogy nem erre koncentrálok, jelenleg tényleg ez a legfontosabb dolog az életemben.

A Lisztes Krisztiánnal készült teljes interjút ide kattintva olvashatod el.