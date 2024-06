Szoboszlai miatt aggódik az ország; nem akárhol tűnt fel Curtis

Kétség kívül Szoboszlai Dominik játékát övezi a legnagyobb figyelem a magyar válogatottból az Eb-n. A Liverpool légiósát immár nemzetközi szinten is jegyzik, nem véletlen, hogy a magyar válogatott eddigi két Eb-meccsén a legtöbb kérdést miatta intézték a külföldi kollégák a magyar újságírókhoz a média tribünön. Két mérkőzés után a legtöbben arról érdeklődtek, egészséges-e Szoboszlai Dominik? Mert Svájc és Németország ellen nem tudott olyan hatást gyakorolni a mérkőzésekre, amit eddig megszoktunk tőle. Sőt, a skótok elleni meccs előtt két edzést is kihagyott, így kérdéses, milyen állapotban lesz a vasárnapi esti összecsapásra.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.

Fotó: Illyés Tibor

A magyar válogatottat rengeteg drukker kíséri el a németországi meccsekre. Közel tízezren a stadionokban, s a meccset megelőző vonuláson is. Szerdán a németek elleni meccs előtt ott volt a tömegben Széki Attila, azaz Curtis is.

A szurkolókról készített galériánkat ide kattintva tudod megnézni.

A két évvel ezelőtti, világbajnoki cserepad újra a kezdőcsapatba került Cristiano Ronaldo a portugáloknál. A 39 éves csatár a csehek elleni Eb-meccsen azonnal fel is állított egy rekordot, hiszen ez mára hatodik Európa-bajnoksága amin játszik. 2004-ben ezüstéremmel mutatkozott be, 12 évvel később pedig Európa-bajnok is lett. A 39 éves futballista annak ellenére van ott a keretben, hogy szűk két évvel ezelőtt nem volt messze attól, hogy hátat fordítson a válogatottnak. 2022 nagyon nem az ötszörös aranylabdásról szólt. Az akkor még a Manchester Unitedben játszó Ronaldo a nyáron új edzőt kapott Erik ten Hag személyében, aki azonnal a kispadra száműzte a világklasszist.

A teljes cikket ide kattintva ovlashatod el.