Szoboszlai nem egészséges? Aggódnak a magyar válogatott sztárjáért

Kétség kívül Szoboszlai Dominik játékát övezi a legnagyobb figyelem a magyar válogatottból az Eb-n. A Liverpool légiósát immár nemzetközi szinten is jegyzik, nem véletlen, hogy a magyar válogatott eddigi két Eb-meccsén a legtöbb kérdést miatta intézték a külföldi kollégák a magyar újságírókhoz a média tribünön. Két mérkőzés után a legtöbben arról érdeklődtek, egészséges-e Szoboszlai Dominik? Mert Svájc és Németország ellen nem tudott olyan hatást gyakorolni a mérkőzésekre, amit eddig megszoktunk tőle.

Szoboszlai Dominik két meccsen egy gólpasszt adott az Eb-n Fotó: Illyés Tibor

Svájc ellen úgy tűnt, mintha Szoboszlai mindent egyedül vállalna. Szabadrúgásokat lőtt, szögleteket adott be, labdákat szerzett, hatékonyan passzolt, a széleken és középen is feltűnt. Miután 1-0-s hátrányba kerültünk, építkezett, támadást vezetett, majd befejező is szeretett volna lenni egyszerre. Sokat volt játékban, gólpasszt adott, de a Nemzetek Ligájában vagy a selejtezőkön látott extrákat nem láttunk tőle. Nyilván nem miatta kapott ki 3-1-re a magyar válogatott.

Németország ellen kétszer is közel állt a gólhoz. Manuel Neuer védte a szabadrúgását, majd egy lövését blokkolták, ami a bal sarok felé tartott. Frusztráltsága nyilvánvaló volt, hiszen labdaelrúgásért sárga lapot kapott, majd a lefújás után hosszasan beszélt a játékvezetővel. Minden bizonnyal a németek első, véleményes góljára is rákérdezett, hiszen Willi Orbant lökték a 16-oson belül, de a bíró nem ítélt szabadrúgást a javunkra.

Tény, önmagához képest Szoboszlai Dominik nem játszik látványosan. Rá irányul a fókusz, 24 évesen csapatkapitányként vezeti a csapatot, vezéregyéniség, mindenki tőle várja az extrát, ami Svájc és Németország ellen nem sikerült.

A Liverpool első 10 Premier League-meccsén végig játszott, aztán Jürgen Klopp februártól mindössze hat bajnokin küldte pályára kezdőként. A Premier League záró szakaszában inkáb csak a kispadról szállt be. Ennek több oka is volt, fáradtság, combizomsérülés, illetve addigra jobban megismerték az ellenfelek, alkalmazkodni tudtak a stílusához. Lehet, a meccshiány is hatással van rá jelenleg?